روسیه خواستار تحقیقات کامل درباره مرگ غیرنظامیان در لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "ویتالی چورکین" در گفتگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد تاکید کرد: ناتو تاکنون هیچ گزارشی را درباره جزئیات تلفات غیرنظامیان در حملات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در لیبی در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار نداده است.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت: متاسفانه ناتو موضع تبلیغاتی در این باره دارد و مدعی کشته شدن هیچ غیرنظامی در لیبی است اما این موضوع در درجه اول غیر ممکن بوده و در درجه دوم درست نیست.

وی در ادامه اظهارات هفته گذشته "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل را در این باره که ناتو کاملا بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در لیبی عمل کرده است، به باد انتقاد گرفت.

ویتالی چورکین گفت: انتظار داریم که دبیر کل سازمان ملل هنگام قضاوت درباره مسائل مهمی که شورای امنیت با آن سر و کار دارد، محتاط تر عمل کند.