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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

نبیل العربی خبر داد:

جزئیات اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه/ تعلیق تحریم ها فعلا منتفی است

جزئیات اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه/ تعلیق تحریم ها فعلا منتفی است

دبیر کل اتحادیه عرب با بیان اینکه تعلیق تحریم های دمشق در شرایط فعلی منتفی است به تشریح جزئیات اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، نبیل العربی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: موافقت دمشق با اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه به معنای لغو فوری تحریم های این کشور نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: تعلیق تحریم های سوریه نیازمند برگزاری نشست اتحادیه عرب در سطح وزیران است.

عربی با اشاره به امضای پروتکل اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه از سوی مقامات دمشق گفت: اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه اقدام بی سابقه ای است. این ناظران طی 2 تا 3 روز آینده در راس هیئتی به ریاست "سمیر سیف الیزل" معاون دبیر کل اتحادیه عرب به سوریه اعزام خواهند شد.

عربی تصریح کرد: این هیئت شامل متخصصان حقوق بشر و امور مالی و اداری و نمایندگان سازمان های عربی و غیر دولتی و کشورهای عربی است.

دبیر کل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد: شمار ناظرانی که پیشنهاد شده است بالغ بر 100 نفر است اما این رقم هنوز نهایی نشده و مهلت پروتکل امضا شده یک ماه است.

عربی در مورد موضع مخالفان سوریه در قبال امضای پروتکل مذکور اعلام کرد: هدف از اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه تامین امنیت این کشور است و مخالفان باید از این بابت خرسند باشند.

وی در ادامه از طرح عراق برای حل بحران سوریه و سفر هیئت عراقی به دمشق برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و نیز تلاش کشورهایی همچون روسیه برای امضای پروتکل اعزام ناظران اتحادیه عرب به دمشق قدردانی کرد.

کد مطلب 1488494

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