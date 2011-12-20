جزئیات اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه/ تعلیق تحریم ها فعلا منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، نبیل العربی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: موافقت دمشق با اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه به معنای لغو فوری تحریم های این کشور نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: تعلیق تحریم های سوریه نیازمند برگزاری نشست اتحادیه عرب در سطح وزیران است.

عربی با اشاره به امضای پروتکل اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه از سوی مقامات دمشق گفت: اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه اقدام بی سابقه ای است. این ناظران طی 2 تا 3 روز آینده در راس هیئتی به ریاست "سمیر سیف الیزل" معاون دبیر کل اتحادیه عرب به سوریه اعزام خواهند شد.

عربی تصریح کرد: این هیئت شامل متخصصان حقوق بشر و امور مالی و اداری و نمایندگان سازمان های عربی و غیر دولتی و کشورهای عربی است.

دبیر کل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد: شمار ناظرانی که پیشنهاد شده است بالغ بر 100 نفر است اما این رقم هنوز نهایی نشده و مهلت پروتکل امضا شده یک ماه است.

عربی در مورد موضع مخالفان سوریه در قبال امضای پروتکل مذکور اعلام کرد: هدف از اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه تامین امنیت این کشور است و مخالفان باید از این بابت خرسند باشند.

وی در ادامه از طرح عراق برای حل بحران سوریه و سفر هیئت عراقی به دمشق برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و نیز تلاش کشورهایی همچون روسیه برای امضای پروتکل اعزام ناظران اتحادیه عرب به دمشق قدردانی کرد.