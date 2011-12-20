به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه از ارائه سئوال ملی علی ادیانی راد نماینده قائم شهر از وزیر اقتصاد درباره علت عدم واریز مازاد درآمد نفت در سالهای 88 و 89 به حساب ذخیره ارزی و اجرای قوانین بودجه سنواتی خبر داد.

همچنین طرح اصلاح تبصره 3 ماده 5 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/89 به مجلس ارائه شد.

بر اساس این گزارش دولت درخواست استرداد لایحه اصلاح ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را به مجلس ارائه کرد.