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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

وزیر اقتصاد درباره دلیل عدم واریز درآمد نفتی به حساب ذخیره در مجلس توضیح می‌دهد

وزیر اقتصاد درباره دلیل عدم واریز درآمد نفتی به حساب ذخیره در مجلس توضیح می‌دهد

در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس سئوال نماینده قائم شهر از وزیر اقتصاد درباره علت عدم واریز مازاد درآمد نفت در سالهای 88 و 89 به حساب ذخیره ارزی برای بررسی به مجلس ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه از ارائه سئوال ملی علی ادیانی راد نماینده قائم شهر از وزیر اقتصاد درباره علت عدم واریز مازاد درآمد نفت در سالهای 88 و 89 به حساب ذخیره ارزی و اجرای قوانین بودجه سنواتی خبر داد.

همچنین طرح اصلاح تبصره 3 ماده 5 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/89 به مجلس ارائه شد.

بر اساس این گزارش دولت درخواست استرداد لایحه اصلاح ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را به مجلس ارائه کرد.

کد مطلب 1488495

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