به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه شنبه در حاشیه همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه سیدمحمد خاتمی روز گذشته اعلام کرده است، اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمی کنند، اما انتخابات را تحریم نمی کنند، این موضع گیری را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: بنده به زودی درباره اهمیت انتخابات مجلس نهم اظهار نظر می کنم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه تهدیدهای کشورهای غربی علیه ایران گفت: این تهدیدها بی اثر است اما همانطور که اشاره کردم به زودی درباره مهمترین مسائل سیاسی روز اظهار نظر خواهم کرد.