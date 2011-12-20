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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

در خراسان رضوی/

20 خدمت شرکت آب و فاضلاب به دفاتر پیشخوان واگذار می شود

20 خدمت شرکت آب و فاضلاب به دفاتر پیشخوان واگذار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: 20 خدمت شرکت آبفای خراسان رضوی به دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای این استان واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخباری در حاشیه برگزاری دوره های آموزشی کاربران دفاتر پیشخوان استان در طرقبه و شاندیز از فراهم بودن زیرساخت های لازم برای واگذاری خدمات جامع آب و فاضلاب به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

وی افزود: در گام نخست 36 دفتر پیشخوان دولت درشهرهای خراسان رضوی زیر پوشش طرح جامع خدمات آبفا قرار می گیرند.

وی اظهارکرد: ارایه خدمات آب و فاضلاب شهری خراسان رضوی به دفاتر پیشخوان دولت مطابق سیاست های دولت انجام می گیرد.

وی بیان کرد: دراین چار چوب تفاهم نامه ای با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی و شرکت آبفای استان امضاء شده است.

معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: فروش انشعاب آب و فاضلاب، تعویض کنتور، تغییر نام و کاربری، جابه جایی، بالا آوردن انشعاب و قطع آن و وصل مجدد از جمله این خدمات است.

وی افزود: جمع آوری انشعاب، واحد شماری، تغییر قطر و ظرفیت ، تسویه حساب، آزمایش کنتور، نصب سیفون اضافه فاضلاب، در خواست اصلاح قبض، صدور المثنی، رسیدگی به شکایات و پیگیری درخواست از وظایف دیگر واگذارشده به دفاتر پیشخوان دولت است.

کد مطلب 1488498

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