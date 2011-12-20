20 خدمت شرکت آب و فاضلاب به دفاتر پیشخوان واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخباری در حاشیه برگزاری دوره های آموزشی کاربران دفاتر پیشخوان استان در طرقبه و شاندیز از فراهم بودن زیرساخت های لازم برای واگذاری خدمات جامع آب و فاضلاب به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

وی افزود: در گام نخست 36 دفتر پیشخوان دولت درشهرهای خراسان رضوی زیر پوشش طرح جامع خدمات آبفا قرار می گیرند.

وی اظهارکرد: ارایه خدمات آب و فاضلاب شهری خراسان رضوی به دفاتر پیشخوان دولت مطابق سیاست های دولت انجام می گیرد.

وی بیان کرد: دراین چار چوب تفاهم نامه ای با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی و شرکت آبفای استان امضاء شده است.

معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: فروش انشعاب آب و فاضلاب، تعویض کنتور، تغییر نام و کاربری، جابه جایی، بالا آوردن انشعاب و قطع آن و وصل مجدد از جمله این خدمات است.

وی افزود: جمع آوری انشعاب، واحد شماری، تغییر قطر و ظرفیت ، تسویه حساب، آزمایش کنتور، نصب سیفون اضافه فاضلاب، در خواست اصلاح قبض، صدور المثنی، رسیدگی به شکایات و پیگیری درخواست از وظایف دیگر واگذارشده به دفاتر پیشخوان دولت است.