نمایشگاه و فروشگاه تازه های کتاب در نیشابور برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلندری اظهار داشت: در این نمایشگاه و فروشگاه کتاب بیش از 5 هزار عنوان کتاب در زمینه های کلیات روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و کودکان در فرهنگسرای سیمرغ در معرض دید عموم قرار گرفته است.

قلندری اظهار داشت: این نمایشگاه با تخفیف بین 10 تا 30 درصد کتاب های خود را به متقاضیان عرضه می کند.

وی تصریح کرد: شهرستان نیشابور استعداد یک نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب را داراست و اگر مسئولین اعتبار و مکانی خاص را به این مهم اختصاص دهند نیشابور با ظرفیت های فرهنگی که داراست می تواند پس از مراکز استانهای کشور بیشترین نمایشگاه کتاب را برگزار کند.

گفتنی است، این نمایشگاه از 28 آذر تا 18 دی ماه جاری ازساعت 9 الی13 صبح و16 الی 21 بعداز ظهر دایر است.