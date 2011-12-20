100 درصد تعهد اشتغال آذرشهر تا پایان سال محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آذریان گفت: با توجه به حمایت های گسترده دولت عدالت محور در ایجاد بخش های خصوصی در سطح شهرستان، موفق به ایجاد 120 واحد تولیدی - کارگاهی شده ایم.

وی افزود: احداث کارگاه های تولیدی در این تعداد، علاوه بر ایجاد اشتغال های مستقیم و با ثبات، برای افراد بسیاری نیز به صورت غیرمستقیم ایجاد کار کرده است.

آذریان با اشاره به افتتاح های سال جاری، تصریح کرد: امسال چندین واحد تولیدی در راستای تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان آذرشهر توسط استاندار و مسئولان محلی به بهره برداری رسید که افتتاح این واحدهای تولیدی، کمک شایان توجهی به پیشبرد تعهد ایجاد اشتغال کرد.

وی میزان کارآفرینی در آذرشهر را بالاتر از متوسط پیش بینی شده دانست و بیان کرد: طبق آنچه برای بحث اشتغال در سال جهاد اقتصادی در نظر گرفته شده بود، می باید تا پایان سال برای چهار هزار و 700 نفر شغل ایجاد می شد که خوشبختانه تا کنون سه هزار و 24 فرصت شغلی در منطقه ایجاد شده که دستیابی به چنین آماری، نشان از درستی برنامه ریزی ها، ادامه حمایت ها و عمل به وعده ها دارد.

فرماندار آذرشهر با تشکر از دستگاه های خدمات رسان که بنا بر آنچه تعهد کرده بودند، به بخش اشتغال توجه ویژه ای کرده اند، تأکید کرد: طبق تعهد اشتغالی که بر عهده ما بود، دو هزار و 879 نفر مشغول به کار شده اند که تلاش داریم تا پایان سال، وضعیت تحقق را به بالاترین میزان ممکن برسانیم.

آذریان با اشاره به محل کارگاه های تولیدی ایجاد شده گفت: اکثر کارگاه هایی که احداث شده در شهرک شهید سلیمی و منطقه های نزدیک به این شهرک است.

وی در ادامه بیان کرد: علاوه بر فرصت های شغلی ای که در ایجاد کارگاه های تولیدی به وجود آمده، تلاش ما بر سرمایه گذاری در عرصه های دیگر شهرستان نیز می باشد؛ به طوری که ما در افزایش میزان گردشگری، مسکن و شهرسازی، خدمات شهری و... گام های مؤثری را هم در جهت رفع بیکاری و هم در جهت زیباسازی منطقه برداشته ایم.