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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

بحرانی:

کشتارگاه دام دشتی تعطیل شد

کشتارگاه دام دشتی تعطیل شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: کشتارگاه دام شهرستان دشتی به دلیل مشکلات بهداشتی به وجود آمده در آن، تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی به عمل آمده با دیگر مسئولان این شهرستان، کشتارگاه دام این شهرستان تا رفع مشکلات موجود تعطیل خواهد بود.

وی به رفع مشکل آب کشتارگاه دام کنگان اشاره کرد و گفت: کشتارگاه دام شهرستان کنگان با مشکل تامین آب شرب روبه رو بود که با پیگیریهای صورت گرفته این مشکل مرتفع شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تاکید کرد: کشتارگاه های دام استان باید  بر رعایت کامل موازین بهداشتى در امر کشتار، اصلاح فضاى سبز و ساماندهى محوطه کشتارگاه خود توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 1488503

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