کشتارگاه دام دشتی تعطیل شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: کشتارگاه دام شهرستان دشتی به دلیل مشکلات بهداشتی به وجود آمده در آن، تا اطلاع ثانوی تعطیل است.