کشتارگاه دام دشتی تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی به عمل آمده با دیگر مسئولان این شهرستان، کشتارگاه دام این شهرستان تا رفع مشکلات موجود تعطیل خواهد بود.
وی به رفع مشکل آب کشتارگاه دام کنگان اشاره کرد و گفت: کشتارگاه دام شهرستان کنگان با مشکل تامین آب شرب روبه رو بود که با پیگیریهای صورت گرفته این مشکل مرتفع شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تاکید کرد: کشتارگاه های دام استان باید بر رعایت کامل موازین بهداشتى در امر کشتار، اصلاح فضاى سبز و ساماندهى محوطه کشتارگاه خود توجه ویژه داشته باشند.
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