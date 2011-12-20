تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دراین قطعنامه که با ۸۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب شد از آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده ابراز نگرانی شده است.

در این قطعنامه که تحت فشار غربیها صادر شد از شلاق، قطع عضو و اجرای مجازات مرگ برای جرایمی که فاقد تعریف دقیق و صریح هستند، به عنوان نمونه های نقض حقوق بشر در ایران یاد شده است.

این قطعنامه پیشتر درکمیته سوم سازمان ملل متحد در 30 آبانماه با ۸۶ رای مثبت به تصویب رسید.۳۲ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند. به عنوان بخشی از روال قانونی، این قطعنامه می بایست در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به تصویب می رسید.