  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

تحت فشار غربیها رخ داد؛

تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه با تصویب قطعنامه ای از آنچه آن را "نقض حقوق بشر" در ایران نامید انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دراین قطعنامه که با ۸۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب شد از آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده ابراز نگرانی شده است.

در این قطعنامه که تحت فشار غربیها صادر شد از شلاق، قطع عضو و اجرای مجازات مرگ برای جرایمی که فاقد تعریف دقیق و صریح هستند، به عنوان نمونه های نقض حقوق بشر در ایران یاد شده است.
 
این قطعنامه پیشتر درکمیته سوم سازمان ملل متحد در 30 آبانماه با ۸۶ رای مثبت به تصویب رسید.۳۲ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند. به عنوان بخشی از روال قانونی، این قطعنامه می بایست در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به تصویب می رسید.
کد مطلب 1488504

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها