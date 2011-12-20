به گزارش خبرنگار مهر، چاپ پنجم کتاب «می‌دانم که هیچ نمی‌دانم» نوشته کارل پوپر درباره سیاست، فیزیک و فلسفه با ترجمه پرویز دستمالچی توسط نشر ققنوس منتشر شد.

این کتاب دارای سه بخش است که زیرمجموعه‌هایی چون گناه فطری فلسفه آلمان سخن گفتن به زبان استعاره است، ما همچون نوازنده‌ای که پیانو می‌نوازد مغزمان را می‌نوازیم، آلمان‌ها نباید دست خیرخواهشان را گاز بگیرند، روشنفکران متکبر و رشوه‌خوارند، خودرهایی از راه دانش، اعتقاد غرب به چیست؟ و ... دارد.

همچنین پرویز دستمالچی تابستان 1383 مقدمه‌ای بر ترجمه این کتاب نوشته که در چاپ‌های بعدی کتاب هم منتشر شده است.

«درباره پوپر» هم فصل دیگری از کتاب است که به طور مختصر این فیلسوف اتریشی‌الاصل را معرفی می‌کند.

در یادداشت پشت جلد کتاب می‌خوانیم: کارل پوپر یکی از نامدارترین فیلسوفان قرن بیستم به شمار می‌رود که در حیطه‌هایی چون معرفت‌شناسی و فلسفه سیاست‌ ‌آرایی تاثیرگذار از خود برجا نهاده است. او در گستره‌ معرفت‌شناسی‌، پیشگام‌ دیدگاهی است که آن را خردگرایی انتقادی می‌خوانند ‌و یکی از هواخواهان خستگی‌ناپذیر دموکراسی و اندیشه‌های لیبرال است.

کتابی که در دست دارید، شامل مجموعه مصاحبه‌های روزنامه «دی ولت» با پوپر در موضوعات گوناگونی چون سیاست‌، علم، ‌فلسفه‌ و ... به همراه متن دو سخنرانی اوست.

کتاب حاضر در شمارگان 1650 نسخه به قیمت 3 هزار و پانصد تومان و 152 صفحه منتشر شده است.