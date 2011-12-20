پس از 20 دی هیچ فیلمی بازبینی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام دبیرخانه جشنواره هیات انتخاب از اول دی‌ماه بازبینی آثار را شروع و تا 20 دی به پایان می‌رساند بعد از این تاریخ هیچ اثری مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد و از تهیه‌کنندگان و همه فعالان سینمایی تقاضا می‌شود کپی آثار را در زمان‌های اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

دبیر خانه جشنواره ضمن سپاس از همه سینماگران و شرکت‌کنندگان عنوان کرده‌است: ایجاد نظم و برنامه‌ریزی برای احترام به مخاطبان و سینماگران مستلزم همکاری همه است و با توجه در پیش بودن تعطیلات در اوائل بهمن ماه به خاطر 28 صفر، ستاد برگزاری سی‌امین جشنواره فیلم فجر درنظر دارد تا براساس زمانبندی اعلام شده تا 20 دی آثار منتخب را معرفی کند و تا تاریخ 25 دی جدول فیلم‌ها منتشر کند و اواخر دی‌ماه پیش فروش بلیت‌ها آغاز شود.همچنین، از تهیه کنندگان سینما درخواست شد در صورت آماده بودن کپی آثار، آن را زودتر به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. بدیهی است که امکان برنامه‌ریزی با همکاری و کمک همگان میسر می‌شود.

این جشنواره در قالب بخش‌های مختلف"سینمای ایران" با زیرمجموعه‌های "سودای سیمرغ"(بخش اصلی)، آینه سینمای ایران ( خارج از مسابقه)، نگاه نو ( مسابقه فیلم های اول)، سینمای حقیقت( مسابقه آثار مستند بلند)، فیلم برگزیده تماشاگران، تجلی اراده ملی (جوایز سازمان ها و نهادها) می‌باشد. همچنین، بخش سینمای جهان شامل: جام جهان نما ( مسابقه سینمای بین الملل)، جلوه گاه شرق ( مسابقه سینمای آسیا)، سینمای سعادت ( مسابقه سینمای کشورهای جهان اسلام)، ققنوس زرین همگرایی درآسیا ( جایزه مشترک مجمع مجالس آسیایی)، بیرق طلایی (جایزه ویژه مصطفی عقاد) و "جشنواره جشنواره‌ها" (غیررقابتی) برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند آثارشان را به دبیرخانه جشنواره به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، باغ فردوس، خیابان توس، نبش کوچه دلبر، پلاک 13، طبقه دوم با کد پستی 1961744973 ارسال کنند. ضمنا، شماره تماس های51 و 2274125 برای کسب اطلاعات بیشتر معرفی شده است.

553 فیلم متقاضی بخش بین‌الملل

دیگر خبر جشنواره سی‌ام اینکه تعداد 553 فیلم تاکنون از کشورهای مختلف جهان متقاضی شرکت در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

چین، فرانسه، مصر، اسپانیا، آرژانتین، لهستان، کرواسی، بلژیک، سنگاپور، هند، مجارستان، آلمان، کلمبیا، ژاپن، ایرلند، مراکش، بلغارستان، کره جنوبی، یونان، روسیه، سری لانکا، لیتوانی، هنگ کنگ، مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، سوئد، بوسنی و هرزگوین، لبنان، شیلی، پرتغال، ایسلند، پاناما، کانادا، رومانی، نروژ، اتریش، گرجستان، امارات متحده عربی، الجزایر، قطر، دانمارک، اسلواکی، عراق، هلند، اوکراین، ونزوئلا، پرو، اردن، ترکیه، جمهوری دومینیکن، گواتمالا، پاراگوئه، اوروگوئه، تایوان، کلمبیا، استونی، تایلند، فیلیپین، تونس، سوئیس، استرالیا، کویت، لوکزامبورگ، ویتنام، بنگلادش، بحرین و افغانستان و... از جمله کشورهای متقاضی در این دوره جشنواره هستند.

هیات انتخاب بخش بین‌الملل متشکل از رسول صدرعاملی، محمد بزرگ‌نیا، شهرام اسدی، مهدی همایونفر و ژولیان پلیسه هم اکنون، مشغول بازبینی و انتخاب فیلم از میان آثار رسیده برای بخش‌‌های مختلف بین‌الملل هستند. از میان این تعداد حدود 60 عنوان فیلم برای بخش‌های اصلی بین‌الملل جشنواره فیلم فجر انتخاب خواهد شد.

بخش سینمای جهان جشنواره سی ام در قالب جام جهان‌نما (مسابقه سینمای بین‌الملل)، جلوه گاه شرق (ویژه مسابقه سینمای آسیا)، درجستجوی سعادت (مسابقه سینمای کشورهای اسلامی)، ققنوس زرین همگرایی در آسیا (جایزه مشترک با مجمع مجالس آسیایی)، بیرق طلایی (جایزه ویژه مصطفی عقاد) می باشد. بخش جام جهان نما(مسابقه سینمای بین الملل) با هدف شناخت و ارزیابی آن گونه از توانایی‌ها و ظرفیت‌های انسانی که موقعیت یگانه انسان را درجهان متمایز می سازد و با عنایت به شرایط ویژه دنیای امروز و با رویکرد مضمونی ظلم ستیزی، عدالت‌خواهی، حقوق بشر و بیداری ملت ها، برگزار می شود.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجربه همت معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری محمد خزاعی از روزهای 12الی 22 بهمن سال جاری در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می‌شود.

