همشهری داستان به شب یلدا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شماره دیماه ماهنامه «داستان همشهری» در بخش «درباره زندگی» خود با روایتی طنزآمیز از اورهانولی آغاز میشود و با روایتی از میل ملوی درباره زمستان و نوشتهای کوتاه از خولیو کورتاسار ادامه مییابد. علیرضا محمودی نیز در ادامه همین بخش یکی از داستانهای خود با عنوان «ماجرای گم شدن یک نفر» را روایت کرده است.
فرخنده آقایی، محمد کشاورز، داوود غفارزادگان، احمد شاکری و آرش سالاری نویسندگان ایرانی حاضر در شماره دی ماهنامه همشهری داستان به شمار میروند که آثارشان در کنار داستانهایی از گریس پیلی با ترجمه احمد کساییپور و پنج داستان از شین ایچی هشی و نیز داستان تعطیلات استثنایی جی جی بالارد و موشها و آدمهای دیوید سدریس منتشر شده است.
بخش ویژه یلدای این شماره، روایتهای داستانی از مهمانی و آداب و آیینهای شب یلدا وغذاهای مرتبط با آن در متنهای کهن ایرانی را دربرگرفته است که شامل گزیدهای از کتاب جامعالصنایع، بخشی از منظومه تذکرةالاطعمه است که در کنار آن بخشهایی از آداب میهمانی در قابوسنامه و روایتی از نوادر المثال نیز به چشم میخورد.
روایتهای مستند این شماره از همشهری داستان نیز با خاطرات شغلی یک پاسخگوی تلفنی آغاز میشود و با خاطرات یک سرباز از کتابفروشی در بم، روایتی تصویری از زمستان در دینه رود و روایت ناگفته و اسراری درباره استیو جابز ادامه مییابد.
همچنین بخش «درباره داستان» نیز دو نوشته از محمدرضا کاتب و جان آپدایک را در این شماره به خوانندگان خود تقدیم کرده است.
نوشتههای طنز یاسر مالی، کامبیز درمبخش، حامد حبیبی، اومبرتو اکو، جک هندی و اندی رایلی نیز بخش پایانی این شماره از این ماهنامه را تشکیل میدهد.
شماره دیماه همشهری داستان با سردبیری نفیسه مرشدزاده و با قیمت 2 هزار تومان از سوی گروه مجلات همشهری منتشر شده است.
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