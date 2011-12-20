همشهری داستان به شب یلدا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شماره دی‌ماه ماهنامه «داستان همشهری» در بخش «درباره زندگی» خود با روایتی طنزآمیز از اورهان‌ولی آغاز می​شود و با روایتی از میل ملوی درباره زمستان و نوشته​ای کوتاه از خولیو کورتاسار ادامه می​یابد. علیرضا محمودی نیز در ادامه همین بخش یکی از داستان‌های خود با عنوان «ماجرای گم شدن یک نفر» را روایت کرده است.

فرخنده آقایی، محمد کشاورز، داوود غفارزادگان، احمد شاکری و آرش سالاری نویسندگان ایرانی​ حاضر در شماره دی ماهنامه همشهری داستان به شمار می‌روند که آثارشان در کنار داستان‌هایی از گریس پیلی با ترجمه احمد کسایی​پور و پنج داستان از شین ایچی هشی و نیز داستان تعطیلات استثنایی جی جی بالارد و موش​ها و آدم​های دیوید سدریس منتشر شده است.

بخش ویژه یلدای این شماره، روایت​های داستانی از مهمانی و آداب و آیین​های شب یلدا وغذاهای مرتبط با آن در متن‌های کهن ایرانی را دربرگرفته است که شامل گزیده​ای از کتاب جامع‌الصنایع، بخشی از منظومه تذکرةالاطعمه است که در کنار آن بخش‌هایی از آداب میهمانی در قابوس​نامه و روایتی از نوادر المثال نیز به چشم می‌خورد.

روایت‌​های مستند این شماره از همشهری داستان نیز با خاطرات شغلی یک پاسخگوی تلفنی آغاز می‌شود و با خاطرات یک سرباز از کتابفروشی در بم، روایتی تصویری از زمستان در دینه​ رود و روایت ناگفته و اسراری درباره استیو جابز ادامه می‌یابد.

همچنین بخش «درباره داستان» نیز دو نوشته از محمدرضا کاتب و جان آپدایک را در این شماره به خوانندگان خود تقدیم کرده است.

نوشته‌های طنز یاسر مالی، کامبیز درم‌بخش، حامد حبیبی، اومبرتو اکو، جک هندی و اندی رایلی نیز بخش پایانی این شماره از این ماهنامه را تشکیل می‌دهد.

شماره دی‌ماه همشهری داستان با سردبیری نفیسه مرشدزاده و با قیمت 2 هزار تومان از سوی گروه مجلات همشهری منتشر شده است.