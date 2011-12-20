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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

همشهری داستان به شب یلدا رسید

همشهری داستان به شب یلدا رسید

شماره جدید داستان همشهری به مناسبت آغاز زمستان با مطالبی ویژه شب یلدا از سوی گروه مجلات همشهری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره دی‌ماه ماهنامه «داستان همشهری» در بخش «درباره زندگی» خود با روایتی طنزآمیز از اورهان‌ولی آغاز می​شود و با روایتی از میل ملوی درباره زمستان و نوشته​ای کوتاه از خولیو کورتاسار ادامه می​یابد. علیرضا محمودی  نیز در ادامه همین بخش یکی از داستان‌های خود با عنوان «ماجرای گم شدن یک نفر» را روایت کرده است.

فرخنده آقایی، محمد کشاورز، داوود غفارزادگان، احمد شاکری و آرش سالاری نویسندگان ایرانی​ حاضر در شماره دی ماهنامه همشهری داستان به شمار می‌روند که آثارشان در کنار داستان‌هایی از گریس پیلی با ترجمه احمد کسایی​پور و پنج داستان از شین ایچی هشی و نیز داستان تعطیلات استثنایی جی جی بالارد و موش​ها و آدم​های دیوید سدریس منتشر شده است.

بخش ویژه یلدای این شماره، روایت​های داستانی از مهمانی و آداب و آیین​های شب یلدا وغذاهای مرتبط با آن در متن‌های کهن ایرانی را دربرگرفته است که شامل گزیده​ای از کتاب جامع‌الصنایع، بخشی از منظومه تذکرةالاطعمه است که در کنار آن بخش‌هایی از آداب میهمانی در قابوس​نامه و روایتی از نوادر المثال نیز به چشم می‌خورد.

روایت‌​های مستند این شماره از همشهری داستان نیز با خاطرات شغلی یک پاسخگوی تلفنی آغاز می‌شود و با خاطرات یک سرباز از کتابفروشی در بم، روایتی تصویری از زمستان در دینه​ رود و روایت ناگفته و اسراری درباره استیو جابز ادامه می‌یابد.

همچنین بخش «درباره داستان» نیز دو نوشته از محمدرضا کاتب و جان آپدایک را در این شماره به خوانندگان خود تقدیم کرده است.

نوشته‌های طنز یاسر مالی، کامبیز درم‌بخش، حامد حبیبی، اومبرتو اکو، جک هندی و اندی رایلی نیز بخش پایانی این شماره از این ماهنامه را تشکیل می‌دهد.

شماره دی‌ماه همشهری داستان با سردبیری نفیسه مرشدزاده و با قیمت 2 هزار تومان از سوی گروه مجلات همشهری منتشر شده است.

کد مطلب 1488511

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