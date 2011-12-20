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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

دو مجتمع آبرسانی در گنبدکاووس نوسازی شد

دو مجتمع آبرسانی در گنبدکاووس نوسازی شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیر آب و فاضلاب روستایی گنبد کاووس گفت: با کمترین هزینه تاسیسات دو مجتمع آبرسانی در روستاهای شهرستان نوسازی شد.

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نواقص و کاستی های تاسیسات 2 مجتمع آبرسانی حاجی قوشان و کورکلی که از شورای اسلامی روستاها تحویل این مدیریت شده بود، با کمترین هزینه بر طرف شد.

وی یادآور شد: مجتمع حاجی قوشان با 6 روستا و جمعیتی بالغ بر 800 مشترک و کورکلی با 2 روستا و 162 مشترک تحت پوشش مدیریت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گنبد قرار دارد.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان گنبد گفت: با شستشوی شبکه داخلی گمرک و بازارچه مرزی اینچه برون مشکل آب شرب این مناطق حل شد.

وی اظهار داشت: تجمع رسوبات در شبکه داخلی گمرک و بازارچه مرزی اینچه برون سبب افت فشار آب و قطع آب در بعضی از انشعاب شده بود.

وی ادامه داد: مدیریت آبفار شهرستان گنبد با استفاده از دستگاه واترجت این مشکل را در کمتر از 8 ساعت رفع کرد.

گفتنی است  تعداد 134روستا با26 هزارو 619 مشترک تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی شهرستان گنبد کاووس است.

کد مطلب 1488512

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