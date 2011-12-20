پوستر شناسنامه یک نمایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد پیشکسوت هنر گرافیک در گفت و گویی گفت: همیشه طراحان پوستر در جشنواره های مختلف اهمیت وجودی پوستر را نشان داده اند، که معمولا به آن کمتر بها داده می شد.

وی ادامه داد: پوستر یک اثر هنری، شناسنامه آن کار است، زیرا یک نمایش ممکن است بیشتر از 30 اجرا نداشته باشد و بعد از اتمام، تنها یادگاری که برای همیشه از آن اثر باقی می ماند پوستر آن است؛ این مسئله اجازه می دهد که به هنر طراحی پوستر در غالب جشنواره هایی همچون جشنواره تئاتر فجر اهمیت ویژه ای داده شود.

حقیقی درباره معیارهای هیات انتخاب آثار مسابقه پوستر تئاتر سی امین جشنواره تئاتر فجر گفت: برای داوری همیشه فرمول یکسانی وجود ندارد، زیرا در ارزیابی، به مجموعه آثار موجود توجه می شود. گاهی مجموعه آثار در یک دوره قوی یا ضعیف هستند، برای همین معیارها متغییر خواهد بود و به مجموعه آثار ارائه شده بستگی دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: طراحی پوستر تئاتر تخصصی شده و انجمن طراحان پوستر تئاتر یک سال است که تشکیل شده است. پس طراح یک پوستر تئاتر باید بتواند در انتقال ایده مورد نظر کارگردان به مخاطبانش به او کمک کند و این وظیفه یک طراح پوستر تئاتر است، این موضوع بخشی از معیارهای داوری ما خواهد بود.

این استاد پیشکسوت گرافیک افزود: باید بین کارگردان و طراح پوستر تعامل وجود داشته باشد. طراح باید پس از خواندن نمایشنامه در تمرین ها هم حضور داشته باشد. تئاتر را هم باید بشناسد و با هر کارگردانی که کار می کند سبک کار و شیوه اجرایی آن کارگردان را بشناسد. نمی شود که طراح در خانه کار کند و کارگردان هم کار خودش را بکند.

استاد ابراهیم حقیقی در پایان گفت:با این اوصاف اختصاص بخشی از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به معرفی و بررسی پوستر تئاتر، به عنوان یک جشنواره معتبر؛ در ارتقا سطح آثار و شناساندن بیشتر پوستر به مردم بسیار موثر خواهد بود.»

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری رحمت امینی از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری برگزار می‌شود.