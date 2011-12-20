هفت حلقه صالحین دانشجویی در گلستان تشکیل شد

مسلم شعبانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری حلقه های طرح صالحین در مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه خبرداد.

وی اظهار داشت: مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه اولین دانشگاهی است که حلقه های صالحین را تشکیل داده است.

وی افزود: کارگاه های طرح صالحین در بخش های آموزشی، مفاهیم اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و نظامی برای همه قشرهای جامعه برگزار می شود.

وی ارتقای سطح آگاهی اجتماعی و مذهبی کارکنان، اساتید و دانشجویان و آشنایی با مفاهیم تربیتی مورد نیاز خانواده ها را از اهداف این طرح برشمرد.

شعبانژاد گفت: طرح حلقه های صالحین به منظور انسجام بخشی و نیاز سنجی دوره های آموزشی بسیجیان در دانشگاه ها تشکیل شده است.