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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

شعبانژاد:

هفت حلقه صالحین دانشجویی در گلستان تشکیل شد

هفت حلقه صالحین دانشجویی در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده پایگاه بسیج شهید بهشتی قوه قضائیه دادگستری گلستان گفت: تاکنون هفت حلقه صالحین با حضور دانشجویان دختر و پسر و اساتید دانشگاه تشکیل شده است.

مسلم شعبانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری حلقه های طرح صالحین در مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه خبرداد.

وی اظهار داشت: مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه اولین دانشگاهی است که حلقه های صالحین را تشکیل داده است.

وی افزود: کارگاه های طرح صالحین در بخش های آموزشی، مفاهیم اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و نظامی برای همه قشرهای جامعه برگزار می شود.

وی ارتقای سطح آگاهی اجتماعی و مذهبی کارکنان، اساتید و دانشجویان و آشنایی با مفاهیم تربیتی مورد نیاز خانواده ها را از اهداف این طرح برشمرد.

شعبانژاد گفت: طرح حلقه های صالحین به منظور انسجام بخشی و نیاز سنجی دوره های آموزشی بسیجیان در دانشگاه ها تشکیل شده است.
کد مطلب 1488528

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