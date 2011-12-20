به گزارش خبرنگار مهر، این کلاس داوری از 11 دیماه به مدت سه روز در کمپ تیمهای ملی فوتبال برگزار می‌شود که طی آن داوران و کمک داوران لیگ برتری ضمن شرکت در آزمونهای داوری به بررسی قضاوتها در نیم فصل اول می‌پردازند.

براساس اعلام حسین عسکری، نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در این دوره بیش از 80 داور و کمک داور حضور دارند که زیر نظر اعضای دپارتمان داوری کلاسی سه روزه را پشت سر می‌گذارند.

نیم فصل نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز دوشنبه با قهرمانی تیم فوتبال استقلال به اتمام رسید.