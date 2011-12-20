داوران بخش عکس جشنواره تجسمی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحیمیان؛ دبیر بخش عکس چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، گفت: امسال جشنواره فجر دو رویکرد کلی دارد. یکی از آنها بحث بیداری است که در همه رشته ها یکسان است و به ویژه در بخش عکس اهمیت پیدا می کند چون عکاسان بین المللی زیادی از تحولات خاورمیانه، آفریقا و سراسر دنیا آثاری تهیه کرده اند. به همین دلیل این رویکرد می تواند موضوع مناسبی در بخش عکس باشد.

وی افزود: در رویکرد دوم دو موضوع را درنظر گرفتیم. یکی از آنها چهره انسان در هزاره سوم است که ارتباط مستقیمی با پرتره دارد اما صرفا منظور ما پرتره انسان نیست بلکه پرتره در شرایط مختلف که چهره انسان را در10 _ 12 سال اخیر شامل می شود.

رحیمیان در مورد موضوع دیگری که برای این دوره جشنواره انتخاب شده است، توضیح داد: موضوع دوم نیز به نور و رنگ در معماری اماکن مذهبی اختصاص دارد. این اماکن می تواند به ادیان اسلامی، مسیحی، کلیمی و حتی زرتشتی مربوط باشد. با این عکس ها می خواهیم تجلی نور و رنگ را در آیین های مذهبی نشان دهیم. بیشتر عکاسان داخلی که تا به حال آثارشان را فرستاده اند بیشتر در این دو حوزه فعالیت کرده اند.

رحمیان ادامه داد: در انتخاب موضوع جشنواره‌ها باید به مواردی توجه کنیم که عینیت داشته و برای عکاسان مشخص باشد. در دومین دوره جشنواره تجسمی فجر نیز که دبیری بخش عکس را برعهده داشتم، یکی از موضوع ها به آداب و رسوم ملل مختلف اختصاص داشت. عکس های بسیاری با این موضوع رسید چون عکاسان به راحتی می‌توانستند در مورد این موضوع عکس بفرستند. در مورد موضوع های این دوره هم سعی کردیم به چنین نکاتی توجه کنیم.

رحمیان در مورد کیفیت آثاری که تا به حال ارسال شده است، عنوان کرد: الان برای قضاوت نهایی زود است چون باید مهلت ارسال آثار تمام شود ولی در مجموع تاکنون آثاری که فرستاده شده است، از کیفیت خوبی برخوردار بوده‌اند.

وی همچنین در مورد راهکارهای تاثیرگذاری جشنواره تجسمی فجر اظهار کرد: این برنامه ها وقتی می توانند تاثیرگذار باشند که در کنار آنها کارگاه برگزار کنیم تا در کنار چنین نمایشگاهی یک جریان فکری هم ایجاد کنیم. اگر این جریان وجود نداشته باشد اثربخشی نمایشگاه ممکن است کوتاه مدت باشد.

رحیمیان گفت: در عین حال باید حتما نمایشگاه‌های ما به کتاب‌های خوبی منجر شود. کتاب‌ها به ماندگارشدن و دیدن دوباره نمایشگاه‌ها خیلی کمک می‌کند. برگزاری همایش و کارگاه و چاپ کتاب سه ضلع اثربخش جریان یک نمایشگاه است. به هرحال نباید از یاد ببریم تعداد نمایشگاه های عکاسی زیاد است و وقتی می خواهیم جشنواره ای با این گستردگی برگزار کنیم، باید بعد از پایان هر دوره به آسیب شناسی و برنامه ریزی برای دوره بعد بپردازیم. دبیرخانه این جشنواره باید در طول سال فعال باشد و اگر این استمرار را به کار نبریم از سرمایه خود درست استفاده نکرده‌ایم.

جاسم غضبان پور، حسن غفاری، سید عباس میرهاشمی، فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی، علیرضا کریمی صارمی و مسعود زنده روح کرمانی از اعضای هیات داوری و انتخاب چهارمین جشنواره تجسمی فجر هستند.