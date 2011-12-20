احمدی نژاد چهارشنبه در ورامین/ برنامه مراسم استقبال از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت دهم به همراه استاندار و مدیران کل استان تهران در سومین سفر شهرستانی از دور چهارم سفر به استان تهران، پس از پاکدشت و اسلامشهر به شهرستان قیام 15 خرداد 1342 ورامین خواهد آمد.

برنامه سفر رئیس جمهور به ورامین و استقبال مردمی



رئیس جمهور و هیئت دولت 30 آذرماه سال جاری ساعت 9 و 30 دقیقه صبح وارد شهرستان ورامین می شوند.

استقبال مردمی از رئیس جمهور از میدان امام خمینی(ره) واقع در مرکز شهرستان ورامین آغاز شده و در مسیر خیابان 15 خرداد به میدان علامه قطب الدین رازی و ورزشگاه تختی ادامه می یابد.

گفتنی است سخنرانی دکتر احمدی نژاد از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح آغاز شده و بعد از این مراسم، ملاقات مردمی و عمومی احمدی نژاد و هیئت دولت برگزار خواهد شد.

در دور چهارم سفر ریاست جمهوری به شهرستان ورامین، مصوبات سه سفر گذشته در سالهای اخیر پیگیری شده و روند آنها به همراه کمبودها و کاستیها مطالعه و دستور لازم برای تسریع در روند پروژه های مصوب صادر می شود.