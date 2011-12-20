تمرینات خود را برای کسب نشان المپیک ادامه می دهم

قاسم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این پس تمرینات بهتر و با قدرت‌ تر از گذشته را دنبال خواهم کرد تا بتوان به آرزوی قبلی خود که کسب مقام در المپیک است دست یابیم.

وی افزود: در مسابقات آزمایش المپیک لندن در مجموع چهار کشتی گرفتم و خوشبختانه توانسته حریفانی که عنوان دار وزن 96 کیلوگرم بودند را شکست دهم.

فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم تیم ملی ادامه داد: مسابقات لندن در سطح خوبی برگزار شد وعملکرد خود در این مسابقات قابل قبول بود چرا که متوجه نقاط ضعف خود شده که باید در مسابقات بعدی آنها را برطرف کنم.

رضایی گفت: کشتی گرفتن با اصلان بیک خوشتوف کشتی گیر سرشناس روسی تجربه و محک خوبی برای من بود، اما نمی‌توان این پیروزی را موفقیت بزرگی دانست چون رقبایی که در جهان حضور داشتند مدعی هستند.

وی ادامه داد: بعد از دو سال دوری از مسابقات رسمی از المپیک پکن، متاسفانه در جهانی هم موفق نشدم کشتی بگیریم به همین دلیل انگیزه زیادی داشت تا بتواننم پاسخ خوبی به سرمربی تیم ملی و اعتمادی که به من کرد بدهم و نتیجه زحمات چند ماهه خود را هم ببینم.

قاسم رضایی، فرنگی کارآملی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در پایان رقابتهای کشتی فرنگی آزمایشی المپیک 2012 لندن با کسب نشان طلا بر سکوی قهرمانی ایستاد.