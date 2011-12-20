خرامه کمبود آب شهری و روستایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دهقان در مراسم تودیع ومعارفه رئیس آبفای شهری اظهار داشت: برای نجات از بحران کم آبی در شهرستان باید از سد درودزن آب مورد نیاز مردم شهرستان تامین شود.

وی گفت: استفاده بی رویه از منابع آب و شبکه های سنتی آبرسانی از دیگر مشکلات است که باید با جدیت به سمت مدرن کردن شبکه ها حرکت کنیم.

فرماندار خرامه افزود: در صورتیکه نگاه ویژه ای به بحث اعتباری آب شرب در شهرستان نشود، وضعیت آب شرب در منطقه بحرانی خواهد شد.

دهقان بیان داشت: لازم است با توجه به محدودیت منابع آبی مسئولان و مردم در مصرف آب شرب و کشاورزی صرفه جویی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به حماسه تاریخی ملت ایران در 9دی اظهار داشت: 9دی روزبصیرت و حضور به موقع مردم ایران در دفاع از اصول و ارزشها انقلاب اسلامی است.

فرماندار خرامه تصریح کرد: 9 دی دشمنان داخلی و بیرونی نظام اسلامی را از خواب غفلت بیدار کرد ومردم با حضور گسترده خود در این روز ماندگار در تاریخ کشور توطئه های آنان را خنثی کردند.