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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

دهقان مطرح کرد:

خرامه کمبود آب شهری و روستایی دارد

خرامه کمبود آب شهری و روستایی دارد

خرامه - خبرگزاری مهر: فرماندار خرامه فارس گفت شهرستان خرامه با کمبود آب شهری و روستایی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دهقان در مراسم تودیع ومعارفه رئیس آبفای شهری اظهار داشت: برای نجات از بحران کم آبی در شهرستان باید از سد درودزن آب مورد نیاز مردم شهرستان تامین شود.

وی گفت: استفاده بی رویه از منابع آب و شبکه های سنتی آبرسانی از دیگر مشکلات است که باید با جدیت به سمت مدرن کردن شبکه ها حرکت کنیم.

فرماندار خرامه افزود: در صورتیکه نگاه ویژه ای به بحث اعتباری آب شرب در شهرستان نشود، وضعیت آب شرب در منطقه بحرانی خواهد شد.

دهقان بیان داشت: لازم است با توجه به محدودیت منابع آبی مسئولان و مردم در مصرف آب شرب و کشاورزی صرفه جویی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به حماسه تاریخی ملت ایران در 9دی اظهار داشت: 9دی روزبصیرت و حضور به موقع مردم ایران در دفاع از اصول و ارزشها انقلاب اسلامی است.

فرماندار خرامه تصریح کرد: 9 دی دشمنان داخلی و بیرونی نظام اسلامی را از خواب غفلت بیدار کرد ومردم با حضور گسترده خود در این روز ماندگار در تاریخ کشور توطئه های آنان را خنثی کردند.

کد مطلب 1488536

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