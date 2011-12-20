به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن تبریک هفته پژوهش گفت: دانشگاه، رشته هایی دارد که خوشبختانه ارتباط زیادی با هر آنچه که در طبیعت مربوط است را دارد.

دکتر رامین رحمانی افزود: مصداق واقعی هر چیزی در طبیعت وجود دارد و عینیت بخشیدن به آن باعث می شود دانشجویان به رشته خود علاقه مند گردند و خلاقیت آنها شکوفا شود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اذعان داشت: دانشجویان باید در فعالیت های آموزشگاهی و نوشتن مقاله تلاش کنند که تنها به صورت تئوری مساله اکتفا نکنند و به صورت عملی کارها را انجام دهند تا بتوانند در آینده یک کارآفرین موفق باشند.

وی عنوان کرد: دانشجویان و دانشگاهیان همواره به بخش خصوصی در کنار خود احتیاج دارند و نباید از این موضوع هراسان باشند بلکه از آن استقبال کنند.

دکتر رحمانی بیان داشت: استفاده از بخش خصوصی و رفتن به سمت عملیات اجرایی بسیار مهم است، بخش خصوصی پتانسیل و توانمندی هایی دارد که اگر این موضوع جدی گرفته شود می تواند به توان تولیدی و ایجاد درآمد ختم شود.



دکتر تربتی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه نیز گفت: مساحت کل واحد آموزشی و پژوهش پروژه گوسفند داری طبق طرح اولیه، 800 متر مربع است که بخشی از آن به عنوان فضای آزاد و بخشی به عنوان خانه های کارگر، دفترکار، سیلو و... ایجاد شده است.

وی افزود: ظرفیت کلی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دامی در این طرح حدود 100 راس گوسفند مولد و 300 راس داشلی است.

وی در پایان با توجه به دیدگاه مثبت دانشگاه و ایجاد فارم های آزمایشگاهی گفت: ما هیچ بودجه مصوب پیش بینی شده برای این پروژه نداشتیم ولی خوشبختانه توانستیم از طریق صرفه جویی در سایر قسمت ها و حمایت های ویژه رئیس دانشگاه، بودجه آن را تامین کنیم.

همچنین دکتر جعفری، رئیس دانشکده علوم دامی نیز ضمن تشکر از حمایت های مجموع دانشگاه و تلاش های اعضای هیات علمی دانشکده گفت: افتتاح این پروژه را باید به فال نیک گرفته و سعی کنیم شرایط عملی آزمایشات و تحقیقات دانشجویان را در این محیط فراهم کنیم.