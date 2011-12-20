  1. استانها
  2. تهران
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه از پرند به زمان دیگری موکول شد

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه از پرند به زمان دیگری موکول شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: بازدید رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و شهرسازی که قرار بود امروز از شهر جدید پرند صورت پذیرد، به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند دلیل به تعویق افتادن این بازدید را تداخل با اختتامیه نخستین نمایشگاه دستاوردهای راه و شهرسازی ذکر و اعلام کرد که این بازدید در زمان دیگری انجام خواهد شد.

رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی قرار بود امروز سه شنبه 29 آذرماه از شهر جدید پرند بازدید و از پروژه های در دست ساخت این شهر و مراحل اجرایی آن از نزدیک آشنا شوند.

هم اکنون در شهر جدید پرند بیش از 100 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت بوده که حدود هشت هزار واحد آن به مرحله نازک کاری رسیده و آماده تحویل به متقاضیان است.

گفتنی است اعضای کمیسیون عمران مجلس 29 آذر سال گذشته نیز از این شهر دیدن کرده بودند.

کد مطلب 1488542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه