بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه از پرند به زمان دیگری موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند دلیل به تعویق افتادن این بازدید را تداخل با اختتامیه نخستین نمایشگاه دستاوردهای راه و شهرسازی ذکر و اعلام کرد که این بازدید در زمان دیگری انجام خواهد شد.

رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی قرار بود امروز سه شنبه 29 آذرماه از شهر جدید پرند بازدید و از پروژه های در دست ساخت این شهر و مراحل اجرایی آن از نزدیک آشنا شوند.

هم اکنون در شهر جدید پرند بیش از 100 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت بوده که حدود هشت هزار واحد آن به مرحله نازک کاری رسیده و آماده تحویل به متقاضیان است.

گفتنی است اعضای کمیسیون عمران مجلس 29 آذر سال گذشته نیز از این شهر دیدن کرده بودند.