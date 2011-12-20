نمایشنامه "کشتن گربه بابانوتن" در آذربایجان غربی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "کشتن گربه بابا نوتن" که موضوع جنایتهای آمریکا و فرانسه در نبرد الجزایر از زبان یک اسیر الجزایری در یک بازجویی را روایت می‌ کند با هنرمندی رضا نصرتمند، ناصر بیضایی و راضیه وزیری بر روی صحنه رفت.

در این راستا طی هفته گذشته نیز نمایشنامه غربتی به رنگ خون به کارگردانی آتیلا بوستانی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد.

فقط آسمان می داند در ارومیه بر روی صحنه رفت

همچنین به همت حوزه هنری آذربایجان غربی نمایش مذهبی "فقط آسمان می داند" در تالار شمس ارومیه بر روی صحنه رفت، در این اثر نمایشی روایت شهادت حضرت قائم در داستان پسر جوانی که قربانی جهل و خرافات عده ایی در مراسم شبیه خوانی امام حسین (ع) می شود بازگو شده است.

فقط آسمان می داند نوشته طلا معتضدی و کارگردانی پدرام رحمانی بوده که سوسن مشاریان به عنوان طراح صحنه و پریا زرگر، هادی پناهی، پدرام رحمانی و آرمین افتخار زاده در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

