به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش اولین سالروز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با تشریح اقدامات صورت گرفته در این حوزه طی یک سال گذشته گفت: هدفمندی یارانه ها هسته اصلی یک نگاه تحولی در برنامه ریزی اقتصادی کشور بود که در هفت حوزه یارانه ها، مالیات، گمرک، بانک، پول ملی، توزیع کالا، خدمات و بهره وری پیش بینی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه سخت ترین آن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است، با اشاره به برخی مسائل مانند امکان به هم ریختن قیمتها بیان داشت: دولت مصمم بود با ورود به این مسئله و تغییر ساختارها، حذف رانتها و مسائل مختلف دیگر آن را اجرا کند.

حسینی با اشاره به اینکه کار بزرگی در این زمینه اجرا شد، یارانه ها را یک سوم درآمد کشور دانست و بیان داشت: آنهایی که می خواستند از این طریق دولت و سپس من را زمین بزنند هم نتوانستند و جداول مقایسه ای که ما در اختیار داریم، نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در 12 ماهه منتهی به آبان 89 تورم 12.5 درصد بوده است، این میزان را در 12 ماهه منتهی به آبان 90 طبق گزارش بانک مرکزی 19.8 درصد اعلام کرد و بیان داشت: این میزان یعنی 7.3 درصد افزایش که دولت معتقد است همه آن هم مربوط به اجرای هدفمندی یارانه ها نیست، چرا که قیمت برخی موارد تاثیرگذار مانند قیمت هر تن کالای وارداتی در یک سال گذشته 20 درصد در اثر تورم جهانی افزایش یافته و این موارد در نرخ تورم کلی تاثیرگذار است.

رشد اقتصادی 89 بهتر از سال 88 خواهد بود

حسینی خاطر نشان کرد: وضعیت نرخ رشد اقتصادی سال 89 در دست بررسی است و من سربسته می گویم که رشد سال 89 به مراتب بهتر از سال 88 خواهد بود و عملکرد رشد اقتصادی 6 ماه اول سال جاری نیز حداقل به اندازه سال 89 در دوره مشابه تحقق خواهد یافت.

وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اینکه عده ای معتقد بودند اجرای این قانون در بازار سرمایه تا 6 هزار واحد ریزش داشته باشد، این اتفاق نیفتاد و امروز می بینیم که 6 هزار واحد نیز رشد در این بخش حاصل شده است، همچنین در خصوص توزیع درآمد نیز پیش بینی شده بود که وضع 6 دهک جامعه بهتر شود و امروز بررسی ها نشان دهنده تحقق این امر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه توازن منطقه ای یکی از آثار بلند مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است، از بهبود وضعیت بسیاری از استانها خبر داد و افزود: در تراز بازرگانی گندم نیز از 1261 میلیون دلار کسری و به معنای دیگر واردات خالص گندم در سال 80 به 40 میلیون دلار کسری در سال 89 و تنها 4 میلیون دلار در سالجاری رسیده ایم.

حسینی از کاهش واردات سوخت از 5 میلیارد دلار سال 88 به 3 میلیارد دلار در سال گذشته خبر داد و افزود: طی سال جاری نیز در 9 ماهه این عدد به کمتر از 300 میلیون دلار رسیده است.