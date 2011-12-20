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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

12 پژوهشگر نمونه علوم کشاورزی گرگان تجلیل شدند

12 پژوهشگر نمونه علوم کشاورزی گرگان تجلیل شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: 12 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از  دکتر محمدرضا ایمان پور پژوهشگر برجسته دانشگاه و پژوهشگر نمونه دانشکده شیلات و محیط زیست (گروه شیلات) و دکتر حسن سلطان لو پژوهشگر نمونه از چاپ مقالات ISI گروه اصلاح ونباتات و بیوتکنولوژی دانشکده تولیدگیاهی تجلیل شدند.

همچنین دکتر شعبان شتایی پژوهشگر نمونه از چاپ کیفی ترین مقاله ISI و پژوهشگر نمونه دانشکده علوم جنگل (گروه جنگلداری) و دکتر امیر احمد دهقان پژوهشگر نمونه جذب بودجه پژوهشی از خارج دانشگاه و پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی آب و خاک (گروه مهندسی آب)  نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

دکتر بهاره شعبان پور پژوهشگر نمونه از چاپ مقالات علمی پژوهشی دانشکده و محیط زیست(گروه شیلات ) و  دکتر ابوالقاسم شریف زاده پژوهشگر نمونه از تالیف کتاب با عنوان دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش بنیان از دانشکده مدیریت کشاورزی(گروه ترویج)  از دیپر پژوهشگرانی بودند که تقدیر شدند.

دکتر محسن یزدانیان پژوهشگر نمونه از ترجمه کتاب با عنوان فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات از دانشکده تولید گیاهی(گروه گیاه پزشکی)، دکتر حسین رسالتی پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی چوب و کاغذ (گروه مهندسی چوب و کاغذ) و دکتر غلامعلی حشمتی پژوهشگر برتر دانشکده مرتع و آبخیزداری (گروه مرتع)  نیز تقدیر شدند.

دکتر نورمحمد تربتی نژاد پژوهشگربرتر دانشکده علوم دامی (گروه تغذیه دام و طیور)، دکتر علیرضا صادقی ماهونک پژوهشگر برتر دانشکده صنایع غذایی (گروه صنایع غذایی)، دکتر بهنام کامکار پژوهشگر برتر دانشکده تولید گیاهی (گروه زراعت) نیز از دیگر پژوهشگران بودند.

کد مطلب 1488545

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