به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی که برای گذراندن دوران سربازی باید از تیم مس کرمان جدا شود، فردا با گنجعلی‌خانی مدیرعامل این باشگاه نشستی را برگزار کرده و رضایت‌نامه‌اش را دریافت خواهد کرد.

این بازیکن که مذاکرات اولیه را با باشگاه تراکتورسازی تبریز انجام داده است، برای گذراندن دوران سربازی راهی تبریز خواهد شد و با این تیم در اردوی آماده‌سازی سرخپوشان در ترکیه حضور خواهد داشت.

وی پس از احسان حاج صفی و قاسم حدادی‌فر، سومین بازیکن جوان مطرح لیگ برتری است که برای گذراندن دوران سربازی راهی تراکتورسازی می‌شود. این درحالی است که دو تیم ملوان بندرانزلی و فجرسپاسی شیراز هم می‌توانند بازیکن سرباز جذب کنند.