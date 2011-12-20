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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

پس از نشست با مدیرعامل باشگاه؛

هافبک جوان مس کرمان فردا به تراکتورسازی می‌پیوندد

هافبک جوان مس کرمان فردا به تراکتورسازی می‌پیوندد

هافبک تیم فوتبال مس کرمان فردا چهارشنبه در نشست با مدیرعامل این باشگاه برای حضور در تیم تراکتورسازی، رضایت‌نامه‌اش را دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی که برای گذراندن دوران سربازی باید از تیم مس کرمان جدا شود، فردا با گنجعلی‌خانی مدیرعامل این باشگاه نشستی را برگزار کرده و رضایت‌نامه‌اش را دریافت خواهد کرد.

این بازیکن که مذاکرات اولیه را با باشگاه تراکتورسازی تبریز انجام داده است، برای گذراندن دوران سربازی راهی تبریز خواهد شد و با این تیم در اردوی آماده‌سازی سرخپوشان در ترکیه حضور خواهد داشت.

وی پس از احسان حاج صفی و قاسم حدادی‌فر، سومین بازیکن جوان مطرح لیگ برتری است که برای گذراندن دوران سربازی راهی تراکتورسازی می‌شود. این درحالی است که دو تیم ملوان بندرانزلی و فجرسپاسی شیراز هم می‌توانند بازیکن سرباز جذب کنند.

کد مطلب 1488546

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