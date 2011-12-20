هفتمین شماره "اسراء" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالاتی چون سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه به ‌قلم آیت‌الله‌ جوادی آملی، امنیت از دیدگاه آیت‌اللهی جوادی آملی نوشته نجف لک‌زایی به چاپ رسیده است.

عدالت به مثابه تبعیت از حقیقت نوشته سیدعبدالرئوف افضلی، فلسفه حقوق بشر از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی نوشته حجت‌الاسلام حمید پارسانیا از دیگر مطالب به چاپ رسیده در این شماره از اسراء هستند .

امکان معرفت تجربی به خدا در اندیشه اسلامی و حدود آن با تأکید بر دیدگاه صدرایی نوشته علی شیروانی نیز در شماره هفتم اسراء منتشر شده اند .