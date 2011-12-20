آیت الله احمد بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حوزه علمیه سوابق درخشانی در امر پژوهش دارد و بسیاری از کتب ارزشمند حوزوی که امروزه در حوزهها تدریس میشود حاصل پژوهشهای دانشمندان حوزوی است.
استکبار ستیزی اسلام
رئیس دانشگاه قم با بیان این که باید با وابستگی مبارزه کرد، گفت: دلیلی ندارد که ملت ایران با این هوش و استعداد سرشار و سابقه درخشان همچنان در وابستگی به سر ببرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سابقه خودکفایی و بیگانه ستیزی ائمه اطهار(ع) بیان داشت: ما باید از این استعداد و تواناییها استفاده کنیم و با تشویق پژوهشگران روحیه تحقیق را در جامعه پرورش دهیم و استعدادهای خفته و راکد را بیدار کنیم.
انتقاد از عدم استفاده از فرصتها
آیت الله بهشتی با تاکید براینکه نتیجه پژوهش کشف مجهولات است، گفت: نتیجه فناوری نیز بهینه سازی انرژی، زمان و دستیابی به دنیای مدرن است.
وی با انتقاد از عدم استفاده درست و بهره وری صحیح زمان و امکانات در کشور بیان داشت: چرا باید در کشوری مانند ژاپن میزان کارایی 16 ساعت در روز باشد و در ایران تنها چند دقیقه باشد.
پاسدار تمدن اسلامی باشیم
رئیس دانشگاه قم با اشاره به اینکه تمدن ایران اسلامی یادگار افرادی مانند علامه مجلسی،علامه امینی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و... است، افزود: نباید این همه پتانسیل و استعداد با بلاتکلیفی و بی مبالاتی از بین برود.
وی افزود: باید دنبال راهکارهایی باشیم که اندیشهها و ایدههای راکد پویا و کاربردی شود.
لزوم تأمین امکانات پژوهشی
بهشتی با اشاره به اهمیت فراهم آوردن امکانات پژوهشی و تشویق درست پژوهشگران گفت: برای تشویق پژوهشگران باید تمام امکانات پژوهشی را برای آنها فراهم آورد و ابزار کار، کتابخانه و دیگر امکانات پژوهشی را در اختیار آنها قرار داد.
توسعه پژوهشی در کنار توسعه آموزشی
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان این که دانشگاه قم در کنار آموزش، در حال توسعه برنامههای پژوهشی خود است گفت: همت مجموعه استانداری در راه اندازی مرکز رشد علوم انسانی در خور تقدیر و توجه است.
ریاست دانشگاه قم با عنوان این مطلب که اثر آموزش باید در پژوهش نمایان شود، تصریح کرد: فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها باید روز به روز بیشتر شود و آموزش باید اثر خود را در پژوهش نشان بدهد و پژوهشگران ما به دنبال گره گشایی از مشکلات باشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه قم با تأکید بر اینکه پژوهش تنها در حوزه و دانشگاه قوام مییابد، گفت: آموزش زمانی دوام و نتیجه دارد که بر محور پژوهش باشد.
آیت الله احمد بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حوزه علمیه سوابق درخشانی در امر پژوهش دارد و بسیاری از کتب ارزشمند حوزوی که امروزه در حوزهها تدریس میشود حاصل پژوهشهای دانشمندان حوزوی است.
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