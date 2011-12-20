حاتمی در یکقدمی سرپرستی فدراسیون ورزشهای رزمی

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات وسیع در فدراسیون ورزشهای رزمی که بیش از یک سال است با سرپرست اداره می‌شود، مدتهاست در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد و هر هفته نام یک گزینه جدید برای سرپرستی این فدراسیون شنیده می‌شود.

ظاهرا فریبرز حاتمی، رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان تهران یکی از کاندیداهای مورد نظر وزارت ورزش برای اداره فدراسیون این رشته ورزشی است و گویا با وی پیشنهاد پذیرفتن این مسئولیت نیز مطرح شده است.

حاتمی با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: یکسری صحبتها شده اما تا پایان این هفته و شاید هم اوایل هفته آینده همه چیز مشخص خواهد شد. به هر حال تا زمانی که حکم قطعی و رسمی دریافت نکنم، نمی‌توان اظهارنظری جدی در این خصوص داشت.

وی در پاسخ به این سوال که "با توجه به اینکه یکی از روسای منصوب شده از سوی رئیس کنونی فدراسیون هستید، آیا پیشنهاد سرپرستی را قبول خواهید کرد؟"، افزود: چرا قبول نکنم؟ حتما وزارت ورزش توانایی‌هایی در بنده دیده که این پیشنهاد را داده‌اند.