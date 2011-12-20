ایران ایر در فرابورس مشتری ندارد/ سوخت هواپیما موقتا 200 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پرورش در نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره تأثیر تحریمهای اخیر بر شرکت هما گفت: پس از قطعنامه 1929 فشار دولت آمریکا به این شرکت بسیار زیاد شد و حتی آنها پیشنهادی که برای توقف غنی سازی دادند، این بود که تسهیلاتی برای قطعات هواپیما به ما می‌دهند و در واقع در آن زمان هم حاضر نیستند هواپیما به ما بفروشند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی افزود: تمام ناوگان هوایی ما غربی است، اما همه تجهیزات و بخش زیادی از اقدامات فنی آن در داخل کشور انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده ما توقف سوخت رسانی به هواپیماهای هما است، گفت: از 23 منطقه پروازی هما، 13 منطقه در اروپا قرار دارد.

پرورش از تعیین نقاط میانی سوخت برای پروازها خبر داد و گفت: برخی نقاط میانی را برای سوخت گیری پروازها تعیین کردیم که البته آن هم مشکلات خاص خود را دارد و از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا به آن کشورها فشار وارد می شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اشاره به تشکیل یک کمیته در این شرکت برای رفع مشکلات مرتبط با تحریم، اظهار داشت: همکاران در این کمیته با جدیت کار می کنند تا بتوانیم این مشکلات را دور بزنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص خصوصی سازی هما بیان کرد: عرضه دوم شرکت هما از سوی سازمان خصوصی سازی با ارزش سهام کمتری انجام شد و قیمت هما از 1600 میلیارد تومان به 1440 میلیارد تومان کاهش یافت.

پرورش با بیان اینکه فکر نمی کنم مشتری برای هما پیدا شود، گفت: ارزش هما خیلی زیاد است و جزو واگذاریهای بزرگ سازمان خصوصی سازی است و از آنجایی که سهام به صورت بلوکی عرضه می شود، بنابراین باید پول یکجا و از سوی یک نفر پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه علی رغم محدودیتها تاکنون بیش 172 میلیون مسافر جابه جا شده است، گفت: 129 میلیون مسافر در پروازهای داخلی و 43.5 میلیون مسافر بین المللی از سوی هما جابه جا شدند.

پرورش از رشد 3.5 درصدی پروازهای هما نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: میزان جابه جایی مسافر داخلی امسال به 79.5 درصد رسید و در حوزه بین المللی از 71 درصد سال به 76.62 درصد در سال جاری رسید که دلیل ظرفیت 3 درصدی را نشان می دهد.

وی افزایش پرواز به عتبات عالیات را از برنامه های اصلی سال 90 اعلام کرد و گفت: تاکنون پروازهایی از تهران، اصفهان، شیراز، کرمان، ساری و گرگان به عتبات عالیات انجام می شود و با توجه به ظرفیت در این بخش آمادگی داریم افزایش عتبات پرواز داشته باشیم.

به گفته مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، به طور متوسط در روز 100 پرواز داخلی و 23 پرواز بین المللی از سوی هما انجام می شود.

پرورش درباره ورود هواپیمایی قطر به ایران گفت: وزیر راه و شهرسازی امروز صبح در برنامه ای تلویزیونی اعلام کردند که هواپیمایی قطر برای افزایش پرواز درخواست داده بود که ما هم اعلام کردیم باید در خطوط داخلی هم پرواز داشته باشند و فعلا آنها مشغول مطالعه بر روی این طرح هستند.

وی درباره افزایش نرخ سوخت و بدهی شرکتهای هواپیمایی به وزارت نفت گفت: در ستاد هدفمندی یارانه ها موافقت شد که نرخ سوخت هواپیما فعلاً 200 تومان باشد و 200 تومان باقیمانده در بدهی شرکتها باقی بماند اما پیشنهاد دادیم که سوخت 400 تومانی از تیرماه تاکنون هم شامل این طرح بشود که فعلاً جوابی به ما ندادند.

پرورش با بیان اینکه برنامه ای برای ورود هواپیماهای ایران 140 و آنتونوف نداریم، گفت: این قراردادها برای شرکت ایران ایرتور بوده که هم اکنون هم فسخ شده است.

وی درباره ملاقات با دبیر کل یاتا درباره تحریم ایران ایر اظهار داشت: در جلسه ای که با وی برگزار کردم، گفت که ما تحت فشار آمریکا هستیم، بنابراین با تحریم یاتا ما دیگر نمی توانیم از طریق آژانسهای مختلف در کشورهای دیگر بلیت ایران ایر را به فروش برسانیم، زیرا 40 درصد از فروش بلیت در شبکه بین المللی از داخل آژانسها انجام می گیرد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه 130 تا 140 قرارداد بین المللی هما تحت الشعاع این تحریم قرار گرفته است، گفت: کمیته ای در حوزه بازرگانی در شرکت هما تشکیل شده است تا این مشکل را برطرف کند و یکی از اقدامات ما این بوده که قرارداد دو طرفه با آژانسها ببندیم که منجر به مشکلات زیادی برای شرکت می شود.