افزایش بیش از 3 برابری جرایم رانندگی

سرهنگ علیرضا کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مرحله دوم جرایم رانندگی خبر داد و گفت: در راستای قانون کاهش جرایم و جلوگیری از رفتارهای پرخطر جرایم سنگین تری در پیش است.



سرهنگ کمالوند با اعلام این خبر افزود: کف جرایم میزان 5000 هزار تومان و سقف آن نیز تا 200 هزار تومان می رسد.



وی در خصوص رفتارهای پرمخاطره در حین رانندگی و میزان جرایم آن نیز بیان کرد: مصرف مواد روان گردان و مخدر200 هزار تومان، حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه ها، حرکات مارپیچ سبقت غیر مجاز و سایر حرکات نمایشی 100 هزار تومان خواهد داشت.

وی افزود: به ترتیب میزان خطر پذیری از 50 تا 30 هزار تومان است که در جدول مشخصی در جراید اطلاع رسانی شده است.



رئیس پلیس راهور درباره اهمیت نمرات منفی در جرایم رانندگی نیز افزود: هر خطر در رانندگی یک نمره منفی محسوب می شود؛ اگر این تعداد به 30 برسد محرومیت از رانندگی را در پی خواهد داشت.



وی ادامه داد: برای اولین بار راننده خاطی که 30 نمره منفی کسب کند به مدت 3 ماه از رانندگی محروم خواهد بود و اگر اقدام به رانندگی کند به عنوان یک فرد بدون گواهینامه با وی برخورد خواهد شد.



سرهنگ کمالوند بیان کرد: برای باردوم نیز کسب 25 نمره منفی 6 ماه توقیفی خواهد داشت و اگر این جرایم به بار سوم برسد ابطال گواهینامه صورت خواهد گرفت و فرد باید برای دریافت گواهینامه مجدداً سلسله مراحل دریافت گواهینامه را طی کند.