خاتمی تحت فشار حلقه تندرو/ فعالیت 10کمیته برای خنثی کردن آثار تحریم

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

خاتمی تحت فشار حلقه تندرو مشارکت و مجاهدین

روزنامه جوان نوشت : در حالی که سید محمد خاتمی خود بر حضور اصلاح طلبان در انتخابات تاکید دارد و در جلساتی نیز نظر خود را بیان کرده ،حلقه رادیکال اصلاح طلبان ضمن فشار بر وی خواستار تحریم انتخابات شده و بر اصلاح گفته های خاتمی تاکید دارند. گزارش هاحاکی است این حلقه رادیکال که شامل محمد رضا خاتمی،علی شکوری راد،محمدنعیمی پور،محسن آرمین و...می باشند بنا دارند در صورت مقاومت خاتمی یک سلسله اعتراضات و انتقدات درونی را سازماندهی کنند.

تعطیلی بانک انحراف و تبلیغ مدرن بودن

روزنامه جوان با اشاره به تبلیغات گسترده یکی از بانکهای خصوصی وابسته به جریان انحرافی و ارتباط داشتن برخی از فعالیتهای این بانک با اختلاس 3 هزار میلیاردی ، نوشت : اگر به راستی بانک(گ) یکی از بانکهای اختلاس کننده و وابسته به جریان انحرافی است و روزگاری نه چندان دور از سوی رسانه ها باز خواست می شد ، چه تحولاتی آن هم یک شبه در این بانک اتفاق می افتد که سوژه تبلیغی رسانه ها شده و به یکباره سراسر روز به عنوان یک بانک مدرن در همان رسانه ها معرفی می شود!

فعالیت 10کمیته برای خنثی کردن آثار تحریم

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : بر اساس گزارشی که اخیرا یک مسئول اقتصادی دولت به مدیران کشور ارائه کرده است، هم اکنون 10کمیته فرعی درباره راه های خنثی سازی آثار تحریم های غرب علیه کشورمان در حال فعالیت هستند و هر روز جلسات منظمی را برگزار می کنند. وی در پاسخ به این سوال که چرا فواید این جلسات برای مردم تشریح نمی شود گفته است دشمنان به دنبال راههای کسب اطلاع از عملکرد کشورمان در بحث تحریم ها هستند و نباید به آنها "کد" داد.

نوری‌زاد امام شهدا را هم ردیف هیتلر و صدام نامید

روزنامه وطن امروز نوشت : محمد نوری زاد در سایت خود یادداشتی به قلم شهباز نخعی منتشر کرده و در اقدامی کم‌سابقه به امام شهدا حضرت روح‌الله اهانت کرده است. در این یادداشت حضرت امام خمینی (ره) همردیف افرادی چون هیتلر و صدام قرار گرفته و به بنیانگذار جمهوری‌اسلامی توهین شده است.

علیخانی:خودم و پسرم کاندیدای مجلس می شویم

روزنامه تهران امروز نوشت : درحالی که اصلاح طلبان مواضعی دوگانه در قبال شرکت در انتخابات آتی مجلس اتخاذ کرده اند، به نظر می رسد اکثر اعضای فراکسیون اقلیت مجلس (اصلاح طلبان) در انتخابات شرکت خواهند کرد . حجت الاسلام علیخانی در گفتگو با فارس از ثبت نام خود و پسرش در انتخابات مجلس سخن به میان آورد . وی در این خصوص گفت : بنده از شهر قزوین و پسرم که دوره هفتم نماینده مجلس بود ، از شهر بوئین زهرا کاندیدای انتخابات دوره نهم مجلس خواهد شد .

رقابت لاریجانی و احمدی نژاد در ابلاغ قانون زکات

خراسان در خبری آورده : با اینکه ابلاغ قانون زکات که در 8 آبان به تصویب مجلس رسید، بیش از 50روز به تعویق افتاده بود شنیده شده همان روزی که علی لاریجانی برای ابلاغ آن بر اساس اختیارات رییس مجلس طبق ماده 1 قانون مدنی اقدام کرد، محمود احمدی نژاد رییس جمهور نیز آن را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرده است.