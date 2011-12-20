  1. هنر
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

برگزاری نشست بررسی زندگی‌نامه‌های داستانی در سازمان تبلیغات اسلامی

برگزاری نشست بررسی زندگی‌نامه‌های داستانی در سازمان تبلیغات اسلامی

نشست «زندگی‌نامه داستانی، نظریه‌ها و تجربه‌ها» با سخنرانی نصرت‌الله محمود زاده از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «رمان معاصر ایران، گذشته، حال، آینده» را در سال جاری با عنوان «زندگی‌نامه داستانی، نظریه‌ها و تجربه‌ها» برگزار می‌کند.

در این نشست که روز چهارشنبه 30 آذر از ساعت 10:30 تا 12 در تالار اجتماعات این معاونت واقع در خیابان ولیعصر (عج) نبش زرتشت غربی ساختمان شماره 2 سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود، نصرت‌الله محمودزاده به عنوان کارشناس به سخنرانی خواهد پرداخت.

سال گذشته نشست‌هایی همچون «وضعیت رمان ایرانی در دهه 80»، «وضعیت رمان نوجوان در دهه 80»، «بررسی تحولات اجتماعی در رمان دهه 80»، «بررسی سبک زندگی در رمان‌های دهه 80» و «بررسی دین و دینداری در رمان‌های دهه 80» از سلسله نشست‌های «رمان معاصر ایران گذشته حال، آینده» برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی همراه شد. 

کد مطلب 1488565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه