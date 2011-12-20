به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «رمان معاصر ایران، گذشته، حال، آینده» را در سال جاری با عنوان «زندگی‌نامه داستانی، نظریه‌ها و تجربه‌ها» برگزار می‌کند.

در این نشست که روز چهارشنبه 30 آذر از ساعت 10:30 تا 12 در تالار اجتماعات این معاونت واقع در خیابان ولیعصر (عج) نبش زرتشت غربی ساختمان شماره 2 سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود، نصرت‌الله محمودزاده به عنوان کارشناس به سخنرانی خواهد پرداخت.

سال گذشته نشست‌هایی همچون «وضعیت رمان ایرانی در دهه 80»، «وضعیت رمان نوجوان در دهه 80»، «بررسی تحولات اجتماعی در رمان دهه 80»، «بررسی سبک زندگی در رمان‌های دهه 80» و «بررسی دین و دینداری در رمان‌های دهه 80» از سلسله نشست‌های «رمان معاصر ایران گذشته حال، آینده» برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی همراه شد.