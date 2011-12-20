صنعت نفت آبادان مغلوب سایپا البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیداری خانگی عصر دوشنبه 28 آذر ماه سال جاری در هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس در ورزشگاه تختی آبادان با نتیجه چهار بر صفر مغلوب تیم سایپا البرز شد.

کریم انصاری فرد در دقیقه 43 و 68 بازی، میلاد غریبی در دقیقه 90 و همچنین سجاد شهباز زاده در دقیقه 92 چهار گل تیم فوتبال سایپا البرز را به ثمر رساندند.

علیرضا لیطفی و عباس محمد رضایی در دقیقه 40 بازی از تیم سایپا البرز و همچنین لئون پاجاچیان، هادی رمضانی در دقیقه 17 و حسین بغلانی در دقیقه 37 از تیم صنعت نفت آبادان کارت زرد این دیدار را دریافت کردند.

در حال حاضر تیم فوتبال سایپا البرز با 17 بازی، پنج برد، 6 مساوی، 6 باخت، 24 گل زده، 22 گل خورده، تفاضل گل دو و 21 امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور قرار دارد.

همچنین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با 17 بازی، 6 برد، پنج مساوی، 6 باخت، 25 گل زده، 27 گل خورده و 23 امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور قرار دارد.