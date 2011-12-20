جزئیات حادثه پالایشگاه اصفهان/ تنها مجروح حادثه به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی بعد دودی غلیظ آسمان و محوطه پالایشگاه اصفهان را فرا گرفت و برای جلوگیری از انفجار، سریعا تردد همه وسایل نقلیه قطع و تمامی تلفنهای ثابت و همراه نیز قطع شد زیرا کوچکترین جرقه ممکن بود به انفجاری مهیب منجر شود، در حال حاضر برق پالایشگاه قطع و تمام لاینهای پالایشگاه از کار افتاده است.

طبق گزارشات رسیده این حادثه تنها یک مجروح داشته که بر اثر رانش شدید آب کولینگ ژنراتورها پرتاب و دچار جراحت شده و این شخص سریعا به بیمارستان منتقل شد.

نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر به دلیل پایداری هوا در شهر اصفهان، شاخص کیفیت وضع هوا در شرایط ناسالم قرار گرفته و دود ناشی از این حادثه کیفیت هوای شهر اصفهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در حال حاضر کیفیت هوای مناطق گسترده اطراف پالایشگاه در حالت اضطرار قرار دارد، قبلا گروههای مختلف زیست محیطی نسبت به توسعه پالایشگاه اصفهان هشدار داده بودند اما توسعه این پالایشگاه که در مجاورت مناطق پرجمعیت واقع شده است با جدیت دنبال می شود.

مشکل پیش آمده در واحد آیزوماکس پالایشگاه اصفهان بوده است.