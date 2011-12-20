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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

میزبان کرمان است یا بوشهر/

قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فردا برگزار می‌شود

قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فردا برگزار می‌شود

میزبان دیدار تیمهای مس کرمان و شاهین بوشهر در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فردا چهارشنبه با انجام مراسم قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی برای مشخص شدن میزبان دیدار تیمهای مس کرمان و شاهین بوشهر، ساعت 14 فردا چهارشنبه در محل سازمان لیگ برگزار می‌شود.

همچنین طبق اعلام عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ، دو دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور در روز جمعه 9 د‌یماه برگزار می‌شود. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی هم بین تیمهای استقلال تهران و شهرداری یاسوج در ورزشگاه آزادی انجام می‌شود.

فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور بصورت تک بازی برگزار و میزبان آن با قرعه کشی مشخص می‌شود که زمان آن مسابقه 14 بهمن ماه است.

کد مطلب 1488572

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