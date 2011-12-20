سارق وسایل خودرو در کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در محدوده استحفاظی کلانتری 21 کرمانشاه، دستگیری سارق یا سارقان با جدیت در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.

سرانجام با پیگیری مستمر و کار اطلاعاتی ماموران، فردی مظنون به سارق در این رابطه دستگیر و به کلانتری انتقال داده شد.

متهم که مردی 41 ساله و معتاد است، در تحقیقات اولیه به عمل آمده در کلانتری از 10 فقره سرقت لوازم داخل خودرو در محدوده استحفاظی کلانتری پرده برداشت.

این گزارش حاکی از آن است که متهم به دستور مقام قضایی با قرار 400 میلیون ریالی برای تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس آگاهی استان شد.

