رفع مشکل تئاتر شهر تهران در گرو تعامل مسئولان مترو است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری افزود: مراکز تئاتری ما به دو سه مورد محدود می‌شود و اگر برای آنها اتفاق ناگواری بیفتد٬ قطعا خوشایند نیست لذا اگر خانه تئاتر و یا سایر دستگاه‌های ذی ربط گزارش مکتوبی به کمیسیون فرهنگی داشته باشند تا ما در جریان جزئیات این مسئله قرار بگیریم٬ وارد عمل خواهیم شد.

دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون باید بداند این ساخت و سازها از کی شروع شده٬ آیا این دو دستگاه مکاتباتی داشتند و پاسخ مترو چه بوده است زیرا مترو مسئله تازه‌ای نیست و در تمام تهران نیز در حال انجام است٬ بنابراین اگر مشکلی پیش بیاید٬ آنها تدبیری خواهند کرد.

عضو فراکسیون روحانیون خواستار تعامل هر دو طرف برای حل این مسئله شد و اضافه کرد: شاید متقاضیان دیدن تئاتر نسبت به سینما کمتر باشد اما برای همین تعداد علاقمند هم باید این امکان فراهم باشد، لذا مسئولان مربوطه در تئاتر و شهرداری و مترو باید به راه حل مشترکی دست پیدا کنند.

وی درباره نامه خانه تئاتر به کمیسیون فرهنگی توضیح داد: یک ماه قبل خانه تئاتر نامه‌ای به دکتر حداد عادل داده است و رسایی به عنوان عضو کارگروه هنر و رسانه از ارجاع این نامه به خود در روزهای اخیر خبر داده است و البته مدیرعامل خانه تئاتر اشاره کردند که آن نامه به مشکلات عمومی بحث تئاتر می‌پردازد و اشاره‌ خاصی به این ساخت و سازها نشده است.

نماینده گرگان و آق قلا با اشاره جشنواره بین المللی فیلم فجر، با بیان اینکه برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به عنوان برجسته‌ترین رویداد سینمایی کشور باید مبتنی بر شاخصه‌های بین‌المللی باشد، افزود: نمی‌توان برای به دست آوردن چنین شرایطی از افراد بی‌تجربه و کم تجربه در راس و مدیریت جشنواره استفاده کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاری ادوار جشنواره فیلم فجر را یکی از موثرترین معیارها برای انتخاب دبیر جشنواره عنوان کرد و گفت: مسئولان سینمایی باید بتوانند با ارزیابی دقیق دوره‌های پیشین برگزاری جشنواره فردی متخصص و با تجربه را برای هدایت جشنواره انتخاب کنند.

وی گفت: متاسفانه در برخی قسمت‌های مدیریت فرهنگی کشور دچار ضعف هستیم که این موضوع می‌تواند با استفاده از تجربه مدیران توانمند و باتجربه برطرف شود.

طاهری تصریح کرد: وجود نقاط ضعف در حوزه مدیریت فرهنگی به این معنا نیست که هیچ نقطه مثبتی وجود نداشته باشد اما به نظر می‌رسد تداوم نقاط قوت و تأکید بر توان مدیریتی فعالان فرهنگی می‌تواند نتایج بهتری برای جشنواره‌های بین‌المللی نظیر جشنواره فیلم فجر داشته باشد.