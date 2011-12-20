برنده اصلی انتخابات ایران مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله اصغری صبح سه شنبه در اولین هم اندیشی اصحاب رسانه در محل فرمانداری شهرستان بهارستان اظهار داشت: یکی از سیاست های ارزشمند نظام بر باورهای اصیل مردم ختم می شود و در هر انتخاباتی مردم خود برگزار کننده انتخابات هستد.

وی بیان کرد: دشمنان انقلاب به همین خاطر در ایام انتخابات دست به هر شیطنتی می زنند تا انتخابات را زیر سئوال ببرند اما هرگز موفق نمی شوند با کمی بررسی می توان دریافت که انتخابات در ایران توسط خود مردم برگزار می شود و ما خادمین مردم صرفا هماهنگ کننده این مهم هستیم.

اصغری با اعلام اینکه سوم دی ماه رسما فرمان ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس شوراسلامی از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد، تصریح کرد: پس از صدور دستور مرحله اصلی انتخابات از سوی وزیر کشور بلافاصله ثبت نام آغاز خواهد شد و کاندیداهای این دوره از انتخابات بر اساس قانون می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان بهارستان ادامه داد: ما در این شهرستان همه تدابیر و امکانات لازم را برای برگزاری یک انتخابات با شکوه مهیا نموده ایم و هیچ نگرانی و دغدغه دراین خصوص نداریم.

وی در ادامه به همه کاندیداهای این دوره از انتخابات توصیه کرد که قانون را ملاک عمل خود قرار دهند و از هر گونه فعالیت، تبلیغات و ... که مغایرت با قانون دارد خودداری کنند.

این مسئول نقش رسانه ها را در مقاطع مختلف به ویژه ایام انتخابات مهم ارزیابی کرد و افزود: رسانه ها می توانند با رسالت صحیح و درست خود، نقش بسیار سازنده و ارزنده ای را در جهت هر چه با شکوه برگزار شدن انتخابات ایفا کنند.

اصغری درادامه همچنین خواستار بی طرفی وعدم جانبداری کلیه ادارات دولتی شهرستان بهارستان از یک نامزد خاص انتخاباتی شد.

معاونت سیاسی انتظامی در ادامه این نشست به سئوالات خبرنگاران حاضر پاسخ گفت و از ارسال برخی موارد تخلفاتی نامزدهای انتخاباتی خبر داد و گفت: از ماه ها پیش کلیه تحرکات نامزدهای احتمالی را در هر نقطه ای از شهرستان زیرنظر داشته ایم و متاسفانه تا کنون تعدادی از این افراد تخلف انتخاباتی دارند که به مرکز استان منعکس شده و قطعا در فرایند تعیین صلاحیت آنان اثرگذار خواهد بود.

به گفته وی تخلف یک نامزد انتخاباتی در این شهرستان به دست آیت الله جنتی رسیده و معظم له نیز در این خصوص دستوراتی را صادر کرده اند.

نماینده یکی از نشریات محلی از این مسئول از هم کد شدن شهرستان های استان تهران و اینکه چرا برخی افراد به دلیل نزدیک شدن به ایام انتخابات آن را به نام خود تمام می کنند، گفت: متاسفانه ما نیز شاهد این بودیم که برخی افراد با نصب بنرهای بسیار بزرگی در نقاط شهرستان هم کد شدن شهرستان را حاصل تلاش یک شخص تلقی کردند با صراحت اعلام می کنم که این اقدام یکی از برنامه های اساسی دولت آقای احمدی نژاد بود و دولت در تلاش است کلیه استان های کشورمان هر کدام هم کد شوند.

اصغری در پایان از خبرنگاران خواست که با حضور رسانه ای خود و انعکاس واقعیت ها اجازه ندهند کسی بخواهد با شعارهای عوام فریبی مردم را از انتخاب واقعی خویش محروم کند.