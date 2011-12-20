کاندیدای ریاست دانشگاه آزاد نیستم/ تمایلی به ریاست دانشگاه ندارم

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انتخاب من به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی تنها یک گمانه زنی است، به هیچ وجه کاندیدای ریاست دانشگاه آزاد نیستم و علاقه ای ندارم رئیس این دانشگاه شوم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر فردا اکثریت آرا را برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کسب کرد، این سمت را می پذیرد یا خیر، اظهار داشت: فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد اما اگر اجماع حاصل شود و این اجماع قصد انتخابم را داشته باشد، باید با من صحبت شود؛ به هر حال حرفهایی دارم و بعد در این باره تصمیم می گیرم.

رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: هیئت امنا هر شخصی را که فردا انتخاب می کند باید با خود فرد هم مذاکره کند و ببیند ریاست این دانشگاه را می پذیرد یا نه.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اعلام برخی اسامی در رسانه ها به عنوان گزینه های پیشنهاد هیئت امنا، تعیین هرگونه اسم از سوی هیئت امنای این دانشگاه را رد کرد و گفت: اعلام این گزینه ها، تنها نظرات اشخاص است و جلسه هیئت امنایی تاکنون در دوره جدید برگزار نشده که گزینه ای در آن پیشنهاد شود.

به گفته دانشجو، به هر حال مهم این است که اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی فعال شود.

عضو هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی با یاد آوری اینکه دوره ریاست دانشگاه آزاد اسلامی چهار ساله خواهد بود و روال منطقی همانند سایر دانشگاهها، باید بر این دانشگاه هم حاکم شود، خاطرنشان کرد: رئیس جدید این دانشگاه می داند که بعد از اتمام دوران چهارساله باید گزارش عملکرد از فعالیتهای دانشگاه آزاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد و در صورت صلاحدید مدت ریاستش در این دانشگاه آزاد تمدید می شود، در صورتیکه ریاست وی تمدید نشد شخص دیگری جایگزین می شود.