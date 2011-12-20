سهم ناچیز گردشگری در اقتصاد ملی/ پذیرایی از سرمایه گذاران با فرش قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمدزاده کرمانی دوشنبه شب در مراسم افتتاح مجتمع پذیرایی ماز قائم شهر افرود: صنعت گردشگری سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد.

وی افزود: بنا بر آمارهای سازمان ملل متحد در سال 2010 میلادی، بالغ بر 540 میلیون گردشگر غیر بومی در بین کشورهای جهان سفر کردند.

وی با اشاره به ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شده از این حجم گردشگر در جهان افزود: بالغ بر هزار میلیارد دلار ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شد که بر اساس پیش بینی این سازمان، این روند تا سال 2020 رو به رشد خواهد بود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد:‌ بعد از صنعت خودرو، انرژی و پتروشیمی، صنعت گردشگری را بالاترین صنعت با ارزش افزوده اقتصادی در رنکینگ های جهانی ذکر کرد.

وی اذعان داشت: تمدن سومر و بین النهرین آغاز گر کتابت نبود بلکه با کاوش های صورت گرفته منطقه جیرفت سرشار از تمدن عظیم فرهنگی و ایران سرآغاز کتابت بود.

وی افزود: وجود انسان هوشمندی در فلات مرکزی ایران که می توانسته زبان شفاهی را به خط تبدیل کند موید وجود تمدن عظیمی قبل از تمدن پیش از سومر در منطقه جیرفت است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به تاریخ تمدن ایران که سرشار ار تعطف است افزود: در طول تاریخ فرهنگ و تمدن ایران،هیچ کجا ردپایی از ابتذال دیده نمی شود ولی ذات فرهنگ غرب با برهنگی توام است.

احمد زاده اظهار داشت: ظرفیت های طبیعی در مازندران جدی گرفته شود و این امر نیازمند اقدامات اساسی است.

وی با بیان کاهش تصدی گری های دولت با هدایت و نظارت و سیاستگذاری اظهار داشت: ورود بخش خصوصی مهم ترین سیاست دولت است.

احمدزاده، در مورد افزایش استقبال و اقبال بخش خصوصی افزود: با کاهش بوروکراسی های سخت و کسالت آور اداری و اعطای مجوز در کوتاه ترین زمان، فضا را برای حضور سرمایه گذاران واقعی با فرش قرمز فراهم کنیم.

وی با اشاره به خلاقیت و سرمایه گذاری در مازندران تاکید کرد: دولت ازسرمایه گذاران واقعی با اعطای تسهیلات یارانه ای حمایت می کند.

وی تاکید کرد: صنایع دستی مازندران در شرایط مطلوبی قرار دارد و چون این صنعت هویت فرهنگی هر کشوری تلقی می شود با برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های دائمی این صنعت را در مازندران تقویت کنید.

احمد زاده با بیان اینکه ورود گردشگر به کشور متضمن رشد درآمدهای بسیار بالایی است تصریح کرد: متاسفانه، امروز سهم گردشگری در اقتصاد ملی کشور سهم قابل قبول و مطلوبی نیست.