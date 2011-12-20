بهره برداری از واحدهای مسکونی ویژه معلولان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون هاشمی روز سه شنبه در نشست اعضای هیئت مدیره جامعه معلولان ایران در مورد مشکلات معلولان، افزود: مشکلاتی که اعضای هیئت مدیره جامعه معلولان مطرح کردند بیشتر در مورد مسکن، اشتغال، مناسب سازی معابر و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بود.

به گفته وی، تخصیص سوخت ویژه معلولان، هزینه ایاب و ذهاب، قانون 3 درصد استخدام در سازمانهای دولتی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و... از دیگر مشکلاتی بود که معلولان به آن اشاره کردند.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد رفع مشکل مسکن معلولان نیز تاکید کرد: براساس توافقی که با وزارت مسکن انجام شده است، قرار است از این پس معافیتهایی که در قانون پیش بینی شده اما در گذشته صورت نمی گرفته ، اعمال شود و به مشکلات معلولان در این خصوص رسیدگی شود.

هاشمی گفت: هماهنگیهایی نیز در مورد تامین اعتبار ویژه سهم آورده معلولان انجام شده که بزودی این مشکل آنان نیز برطرف خواهد شد.

به گفته وی، براساس برنامه ریزیهای انجام شده در دهه فجر تعداد زیادی واحد مسکونی ویژه معلولان به بهره برداری می رسد.