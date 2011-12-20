182 کشور به قطعنامه "حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین" رای دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "ریاض منصور" اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته با اکثریت آراء موافقت خود را با قطعنامه حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین اعلام کردند.

وی افزود: در این این اقدام که در تاریخ سازمان ملل متحد بی سابقه است 182 کشور به قطعنامه حق تعیین سرنوشت از سوی ملت فلسطین رای مثبت دادند.

"ریاض منصور" ناظر دائم فلسطین در سازمان ملل متحد در این رابطه اظهار داشت: اسرائیل، آمریکا، کانادا، پالائو، میکرونزی، جزایر مارشال، نائورو به این قطعنامه رای منفی داده و 3 کشور کامرون، تونگا و سودان جنوبی به این موضوع رای ممتنع دادند.

در این قطعنامه آمده است که ساخت دیوار حائل از سوی رژیم صهیونیستی بر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مانع ایجاد می کند.

همچنین بر ضرورت از سرگیری مذاکرات سازش و به جریان انداختن روند صلح خاورمیانه بر مبنای قطعنامه های سازمان ملل متحد و توافقنامه مادرید، طرح صلح عربی و طرح نقشه راه و تحقق راه حل دودولتی و برقراری صلح پایدار و عادلانه تاکید شده است.