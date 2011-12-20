ماجرای خواندنی بازگشت چهار جلد کتاب پس از 33 سال به کتابخانه کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار جلد از کتاب‌های قدیمی مرکز فرهنگی هنری طبس که به مدت 33 سال در امانت بود، هفته گذشته به خانه خود یعنی کانون طبس بازگشت.

عفت‌السادات مهاجری مسئول باسابقه مرکز طبس گفت: چند روز پیش چهار عنوان از کتاب‌های کانون که شماره ثبت آن‌ها در فهرست سی‌وسه ساله ما دیده نمی‌شد توسط پیرمردی به مسئول خدمات مرکز تحویل شد که همراه آن یک دوره دوجلدی «دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد» نیز وجود داشت.

وی افزود: این کتاب‌ها که مهمور به مهر کتابخانه کودک طبس و مهر خرید و فروش ممنوع است، حداقل به قبل از زمان زلزله معروف طبس تعلق دارد. در بررسی اولیه مشخص شد که این چهار عنوان کتاب برای مدت ۳۳ سال در امانت بوده و به کتابخانه بازنگشته است.

مهاجری در همین ارتباط افزود: فرزند آورنده این کتاب یعنی علی اخوان مهدوی که خود عضو قدیمی کانون نیز بوده و هم اینک در اداره پژوهش آستان قدس رضوی در مشهد مشغول به خدمت است، طی تماس تلفنی درباره چگونگی دست یافتن به این کتاب‌ها گفت: سال ۵۷ در اولین روزهای وقوع زلزله، شخصی به نام مرتضی نعمتی برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زلزله از مشهد عازم طبس می شود. در اطراف ساختمان ویران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که آن روزها به کتابخانه کودک معروف بود، کتاب‌هایی را می‌بیند که زیر آفتاب داغ شهریور طبس افتاده است. وی ۴ جلد از این کتاب‌ها را برداشته و در بازگشت به مشهد، کتاب‌ها را نیز با خود به این شهر می‌آورد. سپس کتاب‌ها را صحافی می‌کند تا پس از بازسازی به کتابخانه بازگرداند. اما دیگر سفری به طبس برای ایشان پیش نمی‌آید. سال‌ها از این موضوع می‌گذرد و آقای مرتض نعمتی از دنیا می‌رود.

مسئول مرکز کانون طبس در ادامه گفت: یک روز که فرزند آن مرحوم از خاطرات پدرش با علی اخوان مهدوی یاد می کند به این موضوع نیز گریزی می‌زند و مصمم می‌شود تا امانت باقی‌مانده در نزد پدر را به صاحب اصلی آن یعنی کتابخانه کانون بازگرداند. بنابراین کتاب‌های مذکور را به همراه دو جلد کتاب دیگر به عنوان هدیه تحویل علی اخوان می‌دهد تا در سفری که به طبس داشته، آن‌ها را به کانون بازگرداند. وی نیز در سفر کوتاه خود به طبس با تعطیلی کتابخانه روبرو شده و امانت‌ها را به پدرش می سپارد و در نهایت توسط ایشان، امانت پس از ۳۳ سال به صاحبش بازگردانده می‌شود.

عفت‌السادات مهاجری تاکید کرد: ما ضمن طلب آمرزش و شادی برای روح آن مرحوم، از اعضا خواستیم تا با قرائت فاتحه یادش را گرامی بدارند تا از این طریق اهمیت توجه به امانت و امانت‌داری را به مخاطبان کودک و نوجوان خود یادآوری کرده باشیم.

وی درباره تاریخچه این مرکز کانون در طبس یادآور شد: مرکز فرهنگی هنری طبس سال ۱۳۵۰ افتتاح شد. ساختمان این مرکز در زلزله سال ۱۳۵۷به ویرانه‌ای مبدل شد، اما کانون دو ماه پس از زلزله مجددا کار خود را در چادر آغاز کرد و این بار مامن و پناهگاه امنی برای بچه‌هایی شد که داغدار عزیزان خود بودند. در سال ۶۰ نیز ساختمان جدید بازسازی شد. در طی این سال‌ها کودکان و نوجوانان زیادی عضو کانون شدند، با مربیان انس گرفتند، بهترین لحظات زندگی خود را در کانون گذراندند و امروز تنها خاطره‌هایشان ماندگار است.