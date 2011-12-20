ضعف آموزشی عامل 76 درصد تصادفهای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله کشکولی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش تصادف در استان، افزود: با وجود کاهش تصادف در جاده های استان اما تعداد فوتیهای تصادفهای استان حدود شش درصد افزایش داشته است.

وی بدون اشاره به تعداد کشته های تصادف های استان، اظهارداشت: علت بیشتر تصادفهای استان توجه نکردن راننده به جلو، سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه بوده است .

رئیس پلیس راه استان بوشهر با بیان اینکه حجم ترافیکی جاده های استان از چهار هزار و 500 خودرو به 19هزار و 500 خودرو افزایش یافته، افزود:342 فقره از تصادفها معادل 31 درصد درهشت ماه امسال در بزرگراه های استان رخ داده است .

کشکولی به مشکلات جاده های استان اشاره کرد و گفت: نبود دوربینهای کنترل سرعت مانیتورینگ، کمبود تیمهای گشتی، کمبود وسیله نقلیه برای انجام گشتهای نامحسوس از جمله مهمترین کمبودها در پلیس راه بوشهر است .

وی با اشاره به اینکه نقاط پر حادثه استان به 23 نقطه کاهش یافته، گفت: هم اکنون بیشترین حوادث جاده ای استان در جلو پلیس راه بوشهر و دالکی رخ می دهد که باید تدابیری برای آن دیده شود.