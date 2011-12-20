ضعف آموزشی عامل 76 درصد تصادفهای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله کشکولی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش تصادف در استان، افزود: با وجود کاهش تصادف در جاده های استان اما تعداد فوتیهای تصادفهای استان حدود شش درصد افزایش داشته است.
وی بدون اشاره به تعداد کشته های تصادف های استان، اظهارداشت: علت بیشتر تصادفهای استان توجه نکردن راننده به جلو، سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه بوده است.
رئیس پلیس راه استان بوشهر با بیان اینکه حجم ترافیکی جاده های استان از چهار هزار و 500 خودرو به 19هزار و 500 خودرو افزایش یافته، افزود:342 فقره از تصادفها معادل 31 درصد درهشت ماه امسال در بزرگراه های استان رخ داده است.
کشکولی به مشکلات جاده های استان اشاره کرد و گفت: نبود دوربینهای کنترل سرعت مانیتورینگ، کمبود تیمهای گشتی، کمبود وسیله نقلیه برای انجام گشتهای نامحسوس از جمله مهمترین کمبودها در پلیس راه بوشهر است.
وی با اشاره به اینکه نقاط پر حادثه استان به 23 نقطه کاهش یافته، گفت: هم اکنون بیشترین حوادث جاده ای استان در جلو پلیس راه بوشهر و دالکی رخ می دهد که باید تدابیری برای آن دیده شود.
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