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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

حاجی اکبری:

فاز دوم مشاوره دینی مددجویان روستایی امداد گلستان اجرایی شد

فاز دوم مشاوره دینی مددجویان روستایی امداد گلستان اجرایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گلستان از آغاز اجرای فاز دوم مشاوره دینی به مددجویان تحت حمایت این نهاد در روستاهای گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی اکبری در این زمینه افزود: 18 مشاور دینی خانم و آقا با حضور در منازل مددجویان روستایی عضو طرح نظام جامع آموزشی تربیتی به آنان آگاهی و مشاوره می دهند.

وی بیان داشت: مشاوران پیرامون احکام، مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفع شبهات دینی، ... و با توجه به نیاز آموزشی خانواده های مددجو مطالبی را آموزش و ارائه می دهند.
 
وی تصریح کرد: با شناسایی آسیب ها، برای مددجویان دوره های آموزشی به صورت گروهی و مدرسه خانواده برگزار می گردد.
 
حاجی اکبری عنوان کرد: فاز اول این طرح در خانواده های مددجوی شهری عضو طرح نظام جامع در استان  به اجرا در آمده و دوره های آموزشی آن برگزار شده است.
 
بیش از 52 هزار خانوار گلستان تحت حمایت امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1488588

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