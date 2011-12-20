فاز دوم مشاوره دینی مددجویان روستایی امداد گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی اکبری در این زمینه افزود: 18 مشاور دینی خانم و آقا با حضور در منازل مددجویان روستایی عضو طرح نظام جامع آموزشی تربیتی به آنان آگاهی و مشاوره می دهند.

وی بیان داشت: مشاوران پیرامون احکام، مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفع شبهات دینی، ... و با توجه به نیاز آموزشی خانواده های مددجو مطالبی را آموزش و ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: با شناسایی آسیب ها، برای مددجویان دوره های آموزشی به صورت گروهی و مدرسه خانواده برگزار می گردد.

حاجی اکبری عنوان کرد: فاز اول این طرح در خانواده های مددجوی شهری عضو طرح نظام جامع در استان به اجرا در آمده و دوره های آموزشی آن برگزار شده است.

بیش از 52 هزار خانوار گلستان تحت حمایت امداد گلستان هستند.