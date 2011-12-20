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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

برگزیدگان جشنواره سراسری عکس "راه و بیراه" مشخص شدند

برگزیدگان جشنواره سراسری عکس "راه و بیراه" مشخص شدند

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره سراسری عکس راه و بیراه با معرفی افراد برگزیده در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که با همکاری اداره کل راه و ترابری و حوزه هنری مازندران برگزار شد مدیر حوزه هنری مازندران با ابراز خرسندی از پیوند مقدس این دو دستگاه اجرایی گفت: برگزاری چنین برنامه هایی که با اتحاد دو دستگاه
اداری و فرهنگی، هنری صورت گرفته اتفاق نادری است.

عزیزالله محمدپور افزود: همیشه جاده خوب را محصول نگاه هنرمندانه مسئولان می دانیم و حوزه هنری آمادگی دارد با هدف کشف و به کارگیری استعداد های جوانان هنرمند با  اجرای چنین جشنواره های ماندگار و تأثیرگذار از هنرمندان حمایت کند.

در پایان مراسم پس از قرائت بیانیه هیئت داوران، با اهدای لوح تقدیر آقایان حسین نیکزاد آملی، مصطفی نیک نقش، ولی شجاعی، محمد رضایی، عزت الله قربانی، ابراهیم رفیعی،علی اسماعیل زاده کنعانی، سیده فاطمه شاکری، ناصر عظیمی، کاوه بغدادچی از استانهای مازندران، تهران و قزوین عکاسان برگزیده جشنواره سراسری عکس راه و بیراه شدند.

همزمان با مراسم پایانی جشنواره سراسری عکس راه و بیراه ، نمایشگاهی از آثار راه یافته به بخش نهایی جشنواره به مدت یک هفته درگالری خانه سوره حوزه هنری مازندران برپا شد.

این نمایشگاه تا پایان هفته در حوزه هنری مازندران دایر است.

کد مطلب 1488590

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