  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

گزارش تصویری خبری/

تلفات سیل در فیلیپین به مرز هزار نفر رسید

تلفات سیل در فیلیپین به مرز هزار نفر رسید

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رسانه های فیلیپینی با اشاره به افزایش شمار مفقودین گزارش دادند که شمار تلفات سیل بر اثر توفان گرمسیری در این کشور به 957 کشته رسید.

توفان گرمسیری همچنین باعث لغزش زمین در نزدیکی شهر "پیورتو پرینسسا" شده و گفته می شود در حال پیشروی به سمت دریای جنوبی چین است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار می رود و حدود 3 و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر می گیرد.

مقامات فیلیپینی با اشاره به آغاز عملیات امداد و نجات برای کشف اجساد و یافتن مفقودین اعلام کردند بیشترین تلفات در دو شهر ساحلی "کاگایان" و "الیگان" در جنوب این کشور است.

یک سخنگوی ارتش فیلیپین با اشاره به اعزام هلیکوپترها و قایق ها برای جستجوی مناطق ساحلی به منظور یافتن مفقودین گفت تاکنون دهها هزار نفر از مناطق سیل زده بیرون برده شدند.

کد مطلب 1488591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها