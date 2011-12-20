چرا در اجرای نظام آموزشی 6-3-3 خلاف مصوبه عمل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که رونوشت آن به علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال شده آمده است:
جناب آقای دکتر مخبر دزفولی
دبیرمحترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام؛
نامه شماره 59524/38د مورخ 26/9/90 کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص نظام جدید آموزش و پرورش به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید، پی نوشت فرمودند:
"آقای مخبر
مطابق آنچه در جلسه اخیر در شورا مطرح شد قرار شد وزارت آموزش و پرورش اقدامات خود را برنامهریزی کند و حتی زمان اجرا را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه نماید. چرا خلاف مصوبه عمل شده است".
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