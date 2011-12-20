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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

نامه لاریجانی به مخبر دزفولی؛

چرا در اجرای نظام آموزشی 6-3-3 خلاف مصوبه عمل شده است

چرا در اجرای نظام آموزشی 6-3-3 خلاف مصوبه عمل شده است

دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در پی نامه رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص تخلف شورای عالی انقلاب فرهنگی، نامه‌ای را خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که رونوشت آن به علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال شده آمده است:

جناب آقای دکتر مخبر دزفولی

دبیرمحترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

با سلام؛

نامه شماره 59524/38د مورخ 26/9/90 کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص نظام جدید آموزش و پرورش به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید، پی نوشت فرمودند:

"آقای مخبر

مطابق آنچه در جلسه اخیر در شورا مطرح شد قرار شد وزارت آموزش و پرورش اقدامات خود را برنامه‌ریزی کند و حتی زمان اجرا را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه نماید. چرا خلاف مصوبه عمل شده است".

کد مطلب 1488592

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