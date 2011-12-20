برگزیدگان ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرداوران ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی و از میان آثار رسیده به دبیرخانه سوگواره، در بخش حماسه عاشورا، یاسر قمی، مهدی تمیزی و رضا باباجانی به تربیت مقام اول، دوم و سوم را به دست آورده و عباس پرچمی، مهنوش نوری، فرزانه زارع زاغه، محسن حسینی، صفورا بیگدلی، امیرشهبازی، محمد سعید نقاشیان، محمدرضا صدیق، مهدیه قاسمی و سمیه نیکزاد مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش کتیبه نیزاثر هدایت علیپور و اثر مشترک میثم خالوندی و روح الله تیموری به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند و در بخش آثار موضوعی با موضوع حضرت علی اصغر(ع) ملیحه عوض بیگی، رضا منجزی،مسعود شکیبایی و راضیه زندی مقام برگزیده را به دست آورند.

همچنین 24 از هنرمندان محمد افشار، مرتضی فرحناک، حمید محمودی، طاهر نبی‌زاده، میثم خالوندی و روح الله تیموری، سید حسین جعفرنژاد، محمد جمشیدی، علی عمرانی، هدایت علیپور، رحیمه همرنگ، لیدا ملیحی، اکبرحیدری، رضا نوری، جلال خصوصی نیا، محمدتقی سخایی، مجتبی قهرمانی، حمیدحدیدی، محسن عباسی، مصطفی سلیمانی، میثم خاکپور، امیرکبیرنژاد، مهدی مرادی، علی کیان مهر،علی رضا توکلی، سیده ساناز البرزی، سید نوید بی بی شهربانویی، احمد عزیزپور، مهرداد دریا افزون، سحر رضائیه راد، حسین صبحی، مهدیه روستایی، ملیکا خداجو، زهرا پاشایی، رضا منجزی، زهرا ابوالحلم، وحید نوروزی، سید علی میر حسینی، ثارالله فرخ، علیرضا حصارکی و محمدرضا عبداله نژاد فراهانی در نمایشگاه به نمایش درآمده است.

نمایشگاه ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی از 28 آذرماه تا 20 دی‌ماه درنگارخانه مرحوم ابوالفضل عالی و نمایشگاه شماره یک خانه عکاسان حوزه هنری برپاست.